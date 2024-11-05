修法恢復公投綁大選？先開兩場公聽會

國民黨立委提案修正公投法恢復「公投綁大選」，獲得民眾黨立院黨團總召黃國昌支持，黃昨嗆民進黨當年輸掉選舉，只花卅天就把公投法鎖回鳥籠。但中選會主委李進勇呼籲朝野立委審慎檢討，別讓二○一八年的選務錯亂重演。朝野歷經一番論戰，決定舉辦兩場公聽會後再審查法案。

立法院內政委員會昨天排審「公民投票法修正草案」，國民黨立委羅智強提案，公民投票案公告成立後一定時間內舉行公民投票，如遇全國性選舉應同日舉行，並稱有百分之六十六點三的民眾支持恢復。

李進勇表示，二○一八年九合一選舉綁了十項公投，造成選務大錯亂，選後檢討後提出選務分流，避免高出選務機關量能，因此二○一九年六月修正公投法，將公投跟大選脫鉤，避免相互混淆，此後選務就非常順利。他呼籲朝野立委審慎檢討修正案，人民不願看到選務錯亂重演。

民進黨籍內政委員會召委張宏陸主張修法須開公聽會，再討論法案內容。民進黨立委李柏毅也說，他要提醒國民黨，當時在台北市選輸的不只民進黨，國民黨也是，建議邀請當時國民黨提名的台北市長候選人丁守中與會。

對於網紅「愛莉莎莎」等多名民眾指涉中選會於今年總統大選作票，日前獲不起訴，黃國昌質疑中選會「以官壓民」，連一句道歉都沒有。李進勇表示，尊重司法裁決，但非常遺憾；選舉牽涉國家根基，評論要負更多責任，採取司法途徑是要維護選舉機關的公正性。