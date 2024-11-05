聽新聞
0:00 / 0:00

修法恢復公投綁大選？先開兩場公聽會

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰／台北報導
民眾黨立委黃國昌。記者陳正興／攝影
民眾黨立委黃國昌。記者陳正興／攝影

國民黨立委提案修正公投法恢復「公投綁大選」，獲得民眾黨立院黨團總召黃國昌支持，黃昨嗆民進黨當年輸掉選舉，只花卅天就把公投法鎖回鳥籠。但中選會主委李進勇呼籲朝野立委審慎檢討，別讓二○一八年的選務錯亂重演。朝野歷經一番論戰，決定舉辦兩場公聽會後再審查法案。

立法院內政委員會昨天排審「公民投票法修正草案」，國民黨立委羅智強提案，公民投票案公告成立後一定時間內舉行公民投票，如遇全國性選舉應同日舉行，並稱有百分之六十六點三的民眾支持恢復。

李進勇表示，二○一八年九合一選舉綁了十項公投，造成選務大錯亂，選後檢討後提出選務分流，避免高出選務機關量能，因此二○一九年六月修正公投法，將公投跟大選脫鉤，避免相互混淆，此後選務就非常順利。他呼籲朝野立委審慎檢討修正案，人民不願看到選務錯亂重演。

民進黨籍內政委員會召委張宏陸主張修法須開公聽會，再討論法案內容。民進黨立委李柏毅也說，他要提醒國民黨，當時在台北市選輸的不只民進黨，國民黨也是，建議邀請當時國民黨提名的台北市長候選人丁守中與會。

對於網紅「愛莉莎莎」等多名民眾指涉中選會於今年總統大選作票，日前獲不起訴，黃國昌質疑中選會「以官壓民」，連一句道歉都沒有。李進勇表示，尊重司法裁決，但非常遺憾；選舉牽涉國家根基，評論要負更多責任，採取司法途徑是要維護選舉機關的公正性。

丁守中 九合一選舉 公投綁大選 國民黨 張宏陸 李進勇 羅智強 黃國昌

延伸閱讀

誰代理黨主席？ 顏若芳揭3點：黃國昌勢必成民眾黨新領導人

影／台鹽綠能資本被掏空 黃國昌質疑經濟部不知情？

愛莉莎莎嗆中選會作票獲不起訴 李進勇：尊重但遺憾

支持公投綁大選 黃國昌嗆綠只用30天就將公投鎖回鳥籠

相關新聞

中央政府總預算案今付委？藍：看卓榮泰誠意

明年度中央政府總預算案陷入僵局，行政院長卓榮泰赴立法院報告編制經過並備詢，今天質詢結束後，朝野將決定總預算案是否付委審查...

朝野挑燈夜戰審財劃法爆衝突 明天續戰

立法院財政委員會昨天審查財政收支劃分法修正草案，朝野立委挑燈夜戰，國民黨籍輪值召委陳玉珍挾人數優勢，意圖闖關，引爆激烈肢...

偵查不公開教育預算 立委嗆砍

檢方偵辦民眾黨主席柯文哲所涉京華城等案，洩密傳聞不斷。立法院司法及法制委員會召委吳宗憲、民眾黨立委張啓楷昨至台北地檢署，...

修法恢復公投綁大選？先開兩場公聽會

國民黨立委提案修正公投法恢復「公投綁大選」，獲得民眾黨立院黨團總召黃國昌支持，黃昨嗆民進黨當年輸掉選舉，只花卅天就把公投...

新聞眼／2026新竹市藍白再合？ 受創白營難再說了算

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案遭延押，新竹市長高虹安立委助理費案一審有罪，二審昨開庭。兩場官司宛如兩把利刃，插在民眾黨本命...

財劃法挑燈夜戰爆衝突 陳玉珍控：綠委限制人身自由

立法院財政委員會昨天挑燈夜戰審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，會議主席、國民黨財政召委陳玉珍等人晚間受困電梯中。陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。