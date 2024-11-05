中央政府總預算案今付委？藍：看卓榮泰誠意

明年度中央政府總預算案陷入僵局，行政院長卓榮泰赴立法院報告編制經過並備詢，今天質詢結束後，朝野將決定總預算案是否付委審查。

總預算案卡關，卓榮泰上周五及今天赴立法院「補考」報告明年度總預算案及備詢，國民黨立法院黨團、民眾黨團下午將各自召開黨團大會，討論是否同意總預算案付委。

民進黨原民立委伍麗華昨受訪直言，卓榮泰的態度「嘴硬很一致」，自己聽了卓不下十次的說法，「並非金額違憲，是程序違憲」；她認為，卓榮泰在意立法院增加大筆支出，「立法院至少要跟行政院坐下來談」。

對於總預算案遲遲未能付委，國民黨籍新竹縣長楊文科前天在卓榮泰面前向藍營喊話，公開呼籲新竹縣的國民黨立委林思銘、徐欣瑩，趕快配合完成審查總預算，引發藍營內部議論。楊文科昨天不願多做回應，表示前天已講得很清楚；兩名藍營立委則認為，國民黨團並未刻意杯葛總預算，問題關鍵在行政院。

藍白兩黨團今天將各自召開黨團大會，討論是否讓總預算闖關付委。國民黨團副書記長王鴻薇指出，依目前狀況，無黨籍立委高金素梅、國民黨立委鄭天財都可以接受政府用公務預算追加原住民禁伐補償條例金額至六萬元，但不可用基金方式追加，「是否讓總預算案爭議告一個段落？就看卓榮泰的誠意了！」

民眾黨團總召黃國昌表示，卓榮泰的報告及備詢尚未結束，民眾黨團不做任何預測，但很遺憾從書面到口頭報告，卓榮泰的說法沒有任何差別，基本上就是拿著報告照稿念。

黃國昌說，卓榮泰沒有提出具體解決方案，似乎只有在回答個別立委質詢時，聲稱原住民禁伐補償可以朝二備金、追加預算討論，但是第二預備金適合這樣用嗎？該編沒編，何必遮遮掩掩？就勇敢說會提追加預算，況且還有公糧收購價格，行政部門的解決方案又是什麼呢？

民進黨團幹事長吳思瑤昨推測，「恐怕藍白還要再擋」；她憂心藍白極有可能在本周五院會強渡關山，闖關「選罷法」修正草案，提高罷免難度、沒收人民罷免權，「這就是以民主破壞台灣的民主，有這種立院，還需要敵人嗎？」