立院財委會挑燈夜戰 爆發肢體衝突 召委陳玉珍電梯受困

立法院財政委員會今天審查財政收支劃分法修正草案，朝野立委挑燈夜戰，會議從上午9時開到晚間9時，國民黨輪值召委陳玉珍挾人數優勢，意圖闖關，引爆激烈肢體衝突，不少立委掛彩。

陳玉珍在晚間10時30分在重返議場，宣布休息，再度引爆民進黨立委不滿，要求陳玉珍先處理散會動議，但陳玉珍不為所動，直奔電梯，但民進黨立委郭國文、賴惠員等人堵住電梯，不讓陳玉珍下樓，要求陳玉珍出來處理散會的臨時動議。王世堅、郭昱晴、吳思瑤、沈伯洋等民進黨立委則在電梯門口大罵陳玉珍，要陳玉珍出來面對。

財委會今天歷經漫長的一天，從上午開議民進黨立委就透過會議詢問、程序問題等方式，技術性阻撓法案進入逐條審議，朝野立委一整天下來有將近70人次上台發言，各自表達贊成和反對修訂財劃法的立場。陳玉珍在傍晚宣布休息，僅表示吃完晚餐後再開會，引發在場的民進黨立委不滿，埋下雙方衝突的引信。

由於民進黨立委擔心國民黨「偷襲」，被迫只能留在議場等陳玉珍重返議場主持會議。陳玉珍直到將近晚間八時才重返議場，並要求已經離開議場的行政官員回來備詢，在場的民進黨立委要求陳玉珍要宣布開會，但由於當時現場國民黨立委人數少於民進黨立委，陳玉珍因此技術性的拖延開會時間，直到多名國民黨立委返回議場，陳玉珍才宣布開會，並試圖宣讀相關條文，引爆民進黨立委不滿，並搶奪陳玉珍手上的資料。