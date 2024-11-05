新聞眼／2026新竹市藍白再合？ 受創白營難再說了算

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案遭延押，新竹市長高虹安立委助理費案一審有罪，二審昨開庭。兩場官司宛如兩把利刃，插在民眾黨本命區新竹市，2022年藍營放棄自家候選人，助高入主風城，2026市長選戰，綠營虎視眈眈，藍白能否再合，已非執政白營說了算。

高虹安另涉及旅美教授陳時奮自訴的誣告罪，高一審被判10個月，這場官司若最後有期徒刑確定，高也可能失去市長職位，進而牽動2026藍綠白布局。

高目前停職中，近高人士說高無請辭打算，市長補選機會微乎其微。藍綠白2026都把竹市列為一級戰區，綠營抓緊機會，想光復失土。目前可能人選含曾參選立委的法律學者林志潔、竹北市長鄭朝方，兩人鴨子划水。

國民黨提前備戰，竹市立委鄭正鈐、國民黨竹市黨部李縉穎呼聲高，也積極布局。民眾黨有代理市長邱臣遠、柯文哲胞妹柯美蘭，甚至「戰神」立委黃國昌，各擁陸空優勢。

地方預估，高若能在2026選前全身而退確定，有機會谷底翻身，帶領民眾黨在風城絕處逢生；萬一中箭落馬，就得冀望藍白再合作，延續非綠陣營與民眾黨生機。

回顧2022風城選情，藍營在最後棄保自家人林耕仁，助高虹安當選，藍白合的背後，布滿「林耕仁與國民黨的50道陰影」，如今高虹安因案停職，藍營內部認為，上次已讓過一次，這次不該再讓，2026藍白合應共推藍營候選人。

風城選情甚至牽動宜蘭，政壇盛傳藍白合作「新竹換宜蘭」。不過，地方人士說，跨縣市操作藍白合難度高，就算高層有共識，也要地方勢力點頭；離2026還有2年多，高案、柯案衝擊局勢，子彈還會再繼續飛。