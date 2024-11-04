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不滿陳玉珍「突襲」逐條審查 財委會財劃法一度爆衝突！審查停擺

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
立法院財政委員會上午進行審查財政收支法修正草案，民進黨立委連番發言，委員會召委陳玉珍（中）與綠委爭辯。記者陳正興／攝影
立法院財政委員會上午進行審查財政收支法修正草案，民進黨立委連番發言，委員會召委陳玉珍（中）與綠委爭辯。記者陳正興／攝影

立法院財政委員會4日審查財劃法，原先藍營召委陳玉珍表示已經發函給各部會與地方政府出席6日審查，孰料陳晚間突然宣布進行逐條審查，此舉也造成綠營立委不滿，一度爆發拉扯衝突，陳玉珍目前尚未宣布散會即離開議場，議事停擺中。

財委會從上午的程序發言、會議詢問開始就爭議不斷，在綠營立委認為因為涉及各部會事權、地方政府財源，強力要求各部會與地方政府都應有代表出席，藍營召委陳玉珍當時也回應，已經發函給各部會與地方政府出席6日審查。

財委會從上個會期開始，藍營召委陸續針對財劃法舉行多次公聽會、以及多個版本進行詢答，希望在這個會期財劃法能進入實質討論並送出委員會。財劃法已有22個版本以及藍綠白立委的多項提案，獨缺財政部的修法版本。

由於財劃法修正即將進入實質討論綠營立委蔡易餘、吳秉叡、李坤城、郭國文等人也陸續發言表達應要求各部會與地方政府到場；多名綠營區域立委也舉例，由於事關地方財政，就連藍營立委為地方爭取的分配比例都不同，應力邀台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、高雄市長陳其邁等人到現場說明地方需求。

由於藍綠立委針對發言時間、主席是否應回應等議題爆發激烈爭吵。陳玉珍強調，目前仍在會議詢問，並未進入逐條討論，同時也應綠營要求6日請各部會與地方政府派代表出席，並且充分發言，相信本周有三天的時間審查，絕對有足夠時間充分表達意見發言與討論。

完成四輪近70人次的發言後，陳玉珍傍晚5時50分突然宣布休息，並表示在休息後進入逐條審查，且未宣布休息結束時間。但她回到議場時約晚間7時55分，也要求部會聯絡人連繫部會首長們重返議場。

她此舉也引起綠營立委不滿，認為主席在議事規則讓突襲所有委員，並且藉口等待財政部官員，實質是等待藍營立委重返現場。後來在藍營立委包括顏寬恆等人陸續到場後，陳玉珍突然開始宣讀條文，再度爆發拉扯衝突，最後陳玉珍與藍營立委紛紛離開現場，財委會再度停擺。

郭國文表示，陳玉珍從頭到尾未按議事程序宣布開會時間延長，可說是沒有誠信的行為，許多委員、甚至是原本列席的官員都離開現場，甚至她現在也未宣布散會就離開現場，現在只能等到時間到（晚間12時）會議自然散會。

國文 財劃法 郭國文 陳玉珍

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