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國民黨：王義川、王定宇上演批鬥大會 踐踏粉絲情感

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天表示，民進黨毫無底線地將藝文活動政治化，意圖利用這些話題煽動對立，將文化活動當作謀取政治利益的工具。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，民進黨毫無底線地將藝文活動政治化，意圖利用這些話題煽動對立，將文化活動當作謀取政治利益的工具。圖／國民黨提供

民進黨立委王定宇批評天王劉德華「媚共」引發知名製作人邱瓈寬開砲。國民黨今天表示，民進黨毫無底線地將藝文活動政治化，意圖利用這些話題煽動對立，將文化活動當作謀取政治利益的工具。

國民黨今指出，劉德華來台連唱四場，本是讓粉絲開心的事，卻被王定宇、政策會執行長王義川大做文章。王定宇稱劉德華「媚共」，王義川則質疑他唱「中國人」帶有統戰意味。這些操作不僅對藝人極不尊重，也踐踏廣大粉絲情感。

國民黨批評，每次遇到類似事件，民進黨就高調批判，不分場合、不問緣由，只要牽扯到「中國」的字眼或符號，就無限上綱，根本就是他們的標配操作。這樣的批鬥只會讓藝人對台灣卻步、粉絲感到失望，最終影響的是台灣的文化氛圍與經濟效益。

國民黨指出，音樂與表演本應是文化理解的橋樑，而非政治鬥爭的犧牲品。來自不同國家的藝人選擇來台演出，是寶貴的文化交流機會，也為台灣演唱會經濟注入活力。台灣誠摯歡迎各國藝人來台表演，而不是讓政治對立遮蔽民眾的期待。文化藝術的自由應該受到尊重，只有讓藝文交流不受政治干擾，才能讓台灣在國際舞台上繼續發光。

國民黨 民進黨 王定宇

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