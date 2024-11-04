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藍綠激戰財劃法 國民黨：立法院不是「比大聲競賽」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院財政委員會今審查「財政收支劃分法」修正草案，朝野攻防激烈。國民黨表示，立法院不是「比大聲競賽」，請民進黨拿出作為專業立委的態度、拾起做為成年人的理智，為民眾做實事，不是想盡辦法作秀、破壞議場秩序來博得眼光。圖／國民黨提供
立法院財政委員會今審查「財政收支劃分法」修正草案，朝野攻防激烈。國民黨表示，立法院不是「比大聲競賽」，請民進黨拿出作為專業立委的態度、拾起做為成年人的理智，為民眾做實事，不是想盡辦法作秀、破壞議場秩序來博得眼光。圖／國民黨提供

立法院財政委員會今審查「財政收支劃分法」修正草案，朝野攻防激烈。國民黨表示，立法院不是「比大聲競賽」，請民進黨拿出作為專業立委的態度、拾起做為成年人的理智，為民眾做實事，不是想盡辦法作秀、破壞議場秩序來博得眼光。

國民黨指出，民進黨立委林楚茵發表完對財劃法的建言後，國民黨召委陳玉珍表達贊同，並建議林楚茵若能落實建言、提出法案更臻完美。結果民進黨立委集體起鬨，先是綠委吳思瑤、郭國文等人拿出「魔法攻擊」開始原地大叫；綠委賴惠員接著衝到主席台強拉主席台麥克風，一頓亂吼亂叫；甚至根本分不清議場內是誰在發言，場面幾度失控。

國民黨指出，民進黨今天為拖延修正財劃法，製造混亂、拖延進入逐條審查階段，讓會議無法順利進行，拖延財劃法修法戰術包括輪流狂按尖叫雞製造噪音、發言順序內鬨，不讓林楚茵發言。

國民黨表示，民進黨就是想延續現行不公平的財政分配制度，以便在財政資源上持續壓制地方政府，維護中央集權；這不僅扼殺地方財政自主權，還讓基層政府在資源分配上始終居於劣勢，民進黨在執政時期高喊修法，卻始終不見實際行動。

國民黨表示，財劃法的修正是打破中央集權、提升地方政府財政獨立的關鍵。現行制度讓地方在政策推動上受到中央的限制，而民進黨的拖延戰術，根本是對民意的漠視。國民黨將堅決推動「財劃法」修法，落實中央與地方財源的平等協商，真正回應地方民眾需求，讓全台灣各地均享公平資源。

國民黨呼籲民進黨認清事實：立法院是議事殿堂，不是幼兒園，委員會主席是議事主持人，不是保母。請民進黨立委尊重議事規則、依序發言，不是一言不和就用音量壓制全場。立法院並不是「比大聲競賽」，更容不下小孩子哭著要糖吃的把戲。

國民黨 民進黨 財劃法

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