民進黨議事杯葛財劃法修法 國民黨召委陳玉珍突襲反制

立法院財政委員會今天排審財政收支劃分法修正草案，會議從上午開到傍晚近6時，在民進黨立委輪番上台發言的議事杯葛之下，遲遲未進入逐條審議的程序，在結束一整天近70人次的發言後，國民黨籍召委陳玉珍無預警宣布休息，之後將進入逐條審議程序，儘管民進黨立委大聲抗議，但陳玉珍隨即離開議場，留下錯愕的列席官員和民進黨立委。

藍白立委共提出22個版本的財劃法修正草案，輪值召委陳玉珍本周並排定周一、周三和周四審查財劃法修正草案，但民進黨立委今天也全面動員，透過會議詢問、程序發言等議事手段癱瘓議程，讓委員會無法進入逐條審議。

財委會從今天上午9時開議到接近傍晚6時，朝野立委共計有將近70人士上台發言。陳玉珍表示，今天會讓所有想發言的委員暢所欲言，「會議可以開到晚上12時」。

會議開到接近6時，在所有登記發言的立委結束發言後，陳玉珍確認沒有立委要在登記發言後，裁示不要在登記程序發言或會議詢問，並宣布休息，休息之後將進入逐條審議。

陳玉珍的裁示引發現場多名民進黨立委抗議，認為為何不能等到周三再逐條審議，而且地方政府財主官員和其他部會的官員今天並未列席，陳玉珍則回覆可以先詢問今天列席的官員。最後陳玉珍一邊離開會場，一邊告訴民進黨立委要留下來開會，休息後再繼續開會。

民進黨立委則追問要休息到幾點？陳玉珍並未答覆，只說等一下吃完飯就回來，就離開議場。