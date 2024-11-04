影／巴拉圭國會暨參議院議長訪台 期待雙方有更多合作
巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯今天率團訪台，他在機場發表談話時表示，很高興這一次巴拉圭共和國的國會議員訪團能夠有機會來到台灣進行訪問，他這次是以國會議長身分來台，同時肯定兩國對自由、民主及人民自決等價值，期待兩國有更多合作，也對區域衝突情勢升高表達關切。
巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯今天下午率團抵達台灣進行訪問，訪團成員搭乘阿聯酋航空EK-366班機於下午3時33分抵達桃園國際機場，外交部常務次長陳立國親自到國賓門接機。
努涅斯指出，台灣跟巴拉圭之間有長達67年歷史的友邦關係，這次他以國會議長的身分來到台灣，再次重申兩國對於自由、民主以及人民自決這些價值的肯定。基於兩國長期以來的邦誼，也期待雙方能夠有更多的合作機會，並促進兩國的繁榮。同時，巴拉圭也對目前區域衝突情勢的升高表達關切。
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