巴拉圭國會暨參議院議長訪台 盼兩國有更多合作

巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯今天率團訪台，他表示是以國會議長身分來台，重申兩國對自由、民主及人民自決等價值肯定，期待有更多合作，也對區域衝突情勢升高表達關切。

努涅斯（Basilio Gustavo Núñez Giménez，另譯：努內斯）應台灣邀請率團到訪，訪問團搭乘的阿聯酋航空班機下午4時7分抵達桃園國際機場，外交部由常務次長陳立國到國賓門接機。

努涅斯致詞表示，台灣跟巴拉圭有長達67年的友邦關係，這次他是以國會議長身分來台灣。他重申兩國之間對於自由、民主以及人民自決這些價值的肯定，基於兩國長期以來的歷史邦誼，也期待能有更多合作機會，促進兩國的繁榮，當然也對目前區域間一些衝突的情勢升高表達關切。