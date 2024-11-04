剩8名大法官要組3個審查庭 尤伯祥「最年輕」兼2庭成員
包含司法院正副院長在內等7名大法官10月31日卸任，立法院未能及時審查大法官人選，總統賴清德1日指定謝銘洋代理院長。因大法官人數僅剩8人，審查庭組成也跟著變動，今公布審查庭組成表，共分3庭。
第一審查庭，審判長為謝銘祥，成員為蔡彩貞、尤伯祥。
第二審查庭審判長為呂太郎，成員包括蔡宗貞、朱富美。
第三審查庭審判長由楊惠欽擔任，成員除陳忠五外，另一成員仍為尤伯祥。
尤伯祥2023年10月1日與朱富美、蔡彩貞、陳忠五同時就任大法官，憲法法庭表示，8名大法官中尤的年紀最輕（56歲），因此偏勞他。
憲法訴訟法第3條規定「憲法法庭得設數審查庭，由大法官3人組成之，依本法之規定行使職權。」「審查庭審判長除由並任司法院院長、副院長之大法官擔任外，餘由資深大法官任之；資同由年長者任之。」
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