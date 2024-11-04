會見荷蘭愛沙尼亞訪團 朱立倫：擴大經貿捍衛民主

國民黨今天指出，國民黨主席朱立倫1日分別會見愛沙尼亞國會外交委員會、荷蘭眾議院外國貿易與發展援助委員會訪團。朱立倫表示，台灣與愛沙尼亞和荷蘭都應該透過擴大經貿關係，共同捍衛民主價值。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨主席朱立倫在1日上午、下午分別會見愛沙尼亞國會外交委員會，以及荷蘭眾議院外國貿易與發展援助委員會訪團，朱立倫與兩國國會議員就經貿、能源及兩岸關係等議題交換意見。

朱立倫表示，非常歡迎愛沙尼亞與荷蘭的國會議員朋友來訪，兩國都有非常多台灣的好朋友，國民黨感謝兩國議員在雙邊關係、經貿投資、文化交流所做的努力。面對多變的世界局勢，台灣與愛沙尼亞和荷蘭都應該透過擴大經貿關係，共同捍衛民主價值。

朱立倫指出，對於外國友人關注的經貿與投資，國民黨認為台灣最關鍵的，就是回到理性、務實的能源政策。台灣減少對進口能源依賴，才能讓商貿環境更具競爭力、強化國家安全、降低地緣政治對經濟發展帶來的風險。

朱立倫表示，國民黨堅持「國防（Defense）」與「對話（Dialogue）」並行的2D戰略，在支持國防自主的同時，也與中國大陸維持溝通對話。加強台灣整體社會的韌性、不對稱作戰及後備動員制度，這些都是國民黨關注且支持的。

朱立倫指出，國民黨會在「親美、友日、和陸」的中道理性路線之下，積極發展與世界各國所有好朋友們的關係，深化合作及友誼。再次感謝荷蘭眾議院及愛沙尼亞國會外交委員會訪團的到來，並期待台灣與兩國的關係更上一層樓。