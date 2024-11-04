【重磅快評】王定宇王義川踢鐵板 不代表「文革」會停止

劉德華演唱會的「中國人」一曲，引發民進黨立委王定宇說他是「媚共藝人」、民進黨政策會執行長王義川說「非常中國的設計」，然而幾天下來，不但批評者眾，泛綠陣營也缺乏附和聲量，反而兩人過去的「八千元房客」與「高鐵沒椅背」等笑話又被拿出來揶揄，輿論效果顯然是「翻車」。

事件對「二王」的效應也不一樣：王義川2019年挑戰盧秀燕留下的區域立委，輸給回鍋老將沈智慧，從沈次年又被民進黨新人莊競程擊敗，王的實力可見一斑。此後他藉著發言大膽，博得「憨川」聲名。如今他身具候補不分區立委身分，也是綠營政論節目常客，但若想要挑戰區域立委或縣市長，顯然還有相當距離，因此對其而言，反正抓牢深綠擁促即可，沒有太多其他需要考慮的。

但王定宇身為資深區域立委，又是派系湧言會大師兄，懷抱台南市長野心根本不是秘密；然而面對賴總統嫡系林俊憲與地方實力雄厚的陳亭妃，仗本來就不好打，如今搶著挑戰劉德華，顯然認為可以重施一貫抹紅招式，不料踢到鐵板，對於初選「大業」，顯然只有減分效果。

另一角度，「中國人」的詞曲與編曲，其實都出自台灣知名音樂人，更重要的是，這首歌寫於1990年代，當時在台灣，「我們中國人」還是多數人習慣用語。甚至即將到來的民歌五十周年紀念演唱會，如果讓「二王」或其他綠營網紅去檢視節目表，想必也可以抓出許多政治不正確。如果有人搭乘時光機從1980或1990年代來到現今，必然會訝異於，整個社會典範在短短時間內的翻轉。

不能否認，台灣民眾的自我認同，這卅年確實從「中國人」向「台灣人」轉移。兩岸分隔已經超過七十年，這是非常合理的結果。然而「台灣人」是否一定與「中國人」互斥？甚至於「中國」指的是政治上的中華人民共和國政權，抑或是所有源於中國的華人文化，都算在範圍之內？甚至於說，文化上的認同中國，是否就代表政治上的必然一統？恐怕就都不是必然的關係。

很顯然，對於王定宇、王義川與不少其他綠營旗手，想要型塑的是台灣與中國的二元對抗論調，如果對「中國人」一詞存著溫情與認同，就代表對台灣的忠誠度有問題。從操作面也可以看出，這種從強調認同「台灣」，到逐漸將「中國」汙名化的過程，是巧妙地利用多數暴力逐步前進，壓縮少數的空間：此次劉德華究竟是擁有巨星光環，抹紅他容易與廣大粉絲為敵；但若是外省退將之類，平常就被冠以「米蟲」之類頭銜，一旦他們自稱「中國人」，自然立刻往死裡打。

然而，大家或許記得，蔡前總統才說過，沒有人該為自己的認同道歉；甚至原本獨派色彩鮮明的賴總統，近日也多次強調中華民國，並且坦言這是國內民意的最大公約數。蔡英文當初的發言曾贏得掌聲，賴清德強調中華民國，也被認為是向中間靠攏，意圖擴大支持者基礎。然而在民進黨籍總統宣示包容的同時，綠營內部卻總會出現更激烈的獵巫言論與動作，這到底是該說是大家沒趕上元首的腳步，還是這些執政團隊側翼們清楚知道，這才是元首心裡想講的話？