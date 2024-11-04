綠委搶發言程序杯葛 財劃法審議卡關

民進黨團立委4日齊聚財政委員會，以大聲發言杯葛《財政收支劃分法》修法！使得國民黨的召委陳玉珍2次宣布休息，但民進黨立委在休息期間仍繼續上台發言拖延時間，多位綠委對於中央與地方的事權分配、地方水平分配與公平性等問題表達不滿，使得會議持續拖延。

地方要負擔健保？

立法院財政委員會4日審查《財政收支劃分法》修法草案，但召委陳玉珍要開始會議時，民進黨立委紛紛舉手要求進行會議詢問，民進黨書記長蔡易餘指出，財政收支劃分還要討論中央與地方的事權，以健保補助為例，中央過去協助地方吸收900多億，但4日卻沒有邀請衛福部，應該將相關部會官員邀請才能討論。

陳玉珍聽完隨即邀請衛福部官員前來，但民進黨立委吳秉叡高聲表示，難道隨便請一個官員前來就可以回答問題嗎？陳玉珍隨即表示，要求請次長以上的官員前來。民進黨立委林楚茵隨即又表示，地方的水平分配尚未獲得共識，應該邀請地方官員前來，陳玉珍隨即反駁，各地民意代表已經代表各選區民意。

綠程序發言表達不滿

隨即民進黨立院黨團再發動動員，包括張雅琳、范雲、沈伯洋、陳俊宇、王定宇、李坤城與王世堅等10幾位立委紛紛登記發言，但在處理會議詢問與發言時間上，民進黨立委郭國文與賴惠員紛紛表達不滿，認為時間太少，但陳玉珍反駁說，立委應該訓練好自己能夠在1分鐘內完整表達意見，隨後國民黨首席副書記長王鴻薇也不斷用麥克風高喊「時間到了！」

國民黨陸續也開始有非本委員會的立委前來支援，在藍綠紛紛拿起手上麥克風互吼下，陳玉珍便宣布休息。但休息完回來，賴惠員不滿指出，民進黨立委手上的麥克風通通被消音，是剝奪發言權。但吳秉叡隨即衝回台上繼續發言「為何我不能主張我選區的權益？」陳玉珍再次要求吳秉叡不要發言，且表示立委應該質詢中央官員，而非地方官員。

召委多次宣布休息

陳玉珍在與吳秉叡唇槍舌戰之際，包括賴瑞隆、洪申翰、李坤城、郭國文等人紛紛圍住陳玉珍，使得陳玉珍再次宣布休息，9點宣布開會後仍無法討論相關法案。休息完後，陳玉珍雖試圖要讓會議繼續進行，但吳秉叡、郭國文再次杯葛下，陳玉珍於9點54分時3度宣布休息。

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