民進黨團杯葛財劃法修法 王育敏：不想分錢給地方政府
立法院財政委員會今天審查中央統籌分配款「財政收支劃分法」，藍綠爆發衝突。國民黨立委王育敏表示，民進黨不斷在會議上杯葛，主因便是不願分配更多財源給地方政府，實施地方自治：另財政部指控地方政府財政紀律不佳的說法，過於沉重也不恰當。
王育敏說，許多地方政府都希望已25年未修正的財劃法可以調整，重新分配資金比例，原因在於許多地方政府出現財政困難情形。
王育敏表示，許多地方政府上繳中央稅收比例高，但實質分回來的卻相當低，譬如台北市、台中市。財劃法修法是各縣市長與社會期待。
王育敏感嘆，遺憾的是從今天9點開始，綠營祭出甲動策略，不斷的使用「會議詢問」，並霸佔麥克風發言，民進黨立委吳秉叡也指稱新北市財政局長陳榮貴沒有到場，無法進行會議，其實就是想要杯葛。
王育敏表示，大家其實都清楚，財劃法已開過公聽會，地方首長都表示過意見，今天看得出綠營策略就是想讓會議開不下去，因為民進黨陣營不希望財劃法修法順利通過。
王育敏說，他們奉勸當家不鬧事，現在執政的是民進黨，財劃法是攸關中央與地方重新再分配財務的重要議題，應該理性、務實討論，而非當家作亂，以惡意杯葛方式阻礙會議進行。
王育敏還提到，財政部指控地方財政紀律不佳，關鍵原因就是中央不想重新分配，想要握有70%的分配權。如果要落實地方自治，地方財政應有多大自主權，這才是重要意義與精神，財政部指控地方財政紀律不佳的說法，太過沉重也不適當。
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