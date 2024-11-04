視察北檢了解違反偵查不公開 吳宗憲：全程錄音錄影、絕無觸及個案

立法院司法法制委員會召委吳宗憲今與民眾黨立委張啟楷共同視察台北地檢署，了解北檢偵辦柯文哲京華城案違反偵查不公開的情形，稍早中午結束視察和座談時，對於民進黨質疑他是公然干預司法個案，吳宗憲表示，全程他和其他委員都有錄音、錄影，絕對沒有討論到任何偵辦中的個案內容。

吳宗憲表示，今天對於媒體採訪區和檢察官辦公室會不會有外人進出，都有去了解，至於囚車道的部分也會給一些建議，例如希望被告手銬是否可以不要外露這種最基本的要求。至於偵查不公開方面，很多制度都是防君子不防小人，但機關一定要把態度做出來，要告訴檢察官或是其他可能會知悉到偵查細節的人，事情就是不該講，既然是偵辦案件，就好好的把案子辦出來。

吳宗憲強調，今天除了自己，還有其他委員助理都有錄影，他可以保證今天沒有談論任何個案偵辦的細節，都是就通案，多年以來違反偵查不公開的問題進行了解。

張啟楷補充，法務部今天很具體地說，最近會辦北中南3場大型的座談跟檢討會，檢討違背偵查不公開。另外，各地檢署目前提出 700 多件的違反偵查不公開的案件，經過初步討論、過濾的還有200多件。為此，檢察總長邢泰釗已宣布，將成立調查小組，由最高檢來查所有的洩密和違反偵查不公開，所以今天算是滿載而歸。

今天從法務部一直到北檢都提出很多、很具體的解決方法，可是還是要檢驗明天是不是有周刊辦案？明天禮拜二會不會消息又洩漏，又違反偵查不公開？我們會盯著看，希望明天不要又出現周刊打臉北檢。