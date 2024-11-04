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精神衛生法下月上路 立委憂心社工不足影響收案量能

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
桃園市龜山區一名女童走在路上遭18歲身心障礙男子搭訕，雙方對談後女童欲離開，卻遭對方強擄拉扯，女童尖叫嘶吼「救我」，過程長達30秒。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名女童走在路上遭18歲身心障礙男子搭訕，雙方對談後女童欲離開，卻遭對方強擄拉扯，女童尖叫嘶吼「救我」，過程長達30秒。記者周嘉茹／翻攝

桃園市日前發生男子強抱國小女童事件，女童嘶吼喊叫「救命」，令人揪心。衛福部長邱泰源今至立法院進行「社區精神病患照護優化」專題報告，國民黨立委陳菁徽質疑，衛福部身為主管機關，從事發到至今皆沒有相關回應和作為，邱泰源表示，疾病屬於個人隱私，也希望精神病不要被汙名化。

2022年精神衛生法修法，將於今年12月14日上路，依衛福部統計，113年10月底，全國社區心理衛生中心累積52處，每一縣市均已至少設置一處，預計明年布建至71處，並補助心理師、職能治療師、護理師、心理輔導員、心理衛生社工及關懷訪視員等，自110年共計594人，今年10月增加至1454人，預計明年增至2489人。

陳菁徽質詢指出，心衛中心雖然量能增加，服務量能也持續增加，但服務人力卻不足，第一線社工師常面臨結案壓力，並身兼個管師需幫忙個案辦理失業、長照等社福申請，衛福部應更重視收案量能。

衛福部心健司代理司長鄭淑心說，目前精神病患關環訪視員案量比去年為1比60，今年降至1比50，期待明年降至1比40；至於，心理社工師今年案量比為1比28，期待明年將至1比25。

但陳菁徽說，目前社區關懷訪視員進用率僅8成、心理衛生社工進用率僅7成，明年案量比要達到1比25，應該是有一點點困難。鄭淑心說，目前正在規畫社會安全網2.0，人力部分會一併檢討。

至於，精神疾病患者收案條件是否也應檢討？邱泰源說，正在進行檢討，讓醫院到社區擁有多元化照顧，鄭淑心也說，目前正請心理衛生協會研擬草案，完成後將與各地方政府討論，盡速公布收案標準新制。

衛福部統計，今年10月底，急性精神病房7428床、慢性病床1萬3180床，合計2萬608床。另有日間型精神復健機構102家，服務量計4482人，往後將規畫每萬人2床，住宿型精神復健機構185家，共計7953床，預估規畫每萬人1床，以及精神護理之家46家，計4917床。

陳菁徽詢問司法精神病床床位規畫，鄭淑心說，目前規畫未來10年將共設置480床，而目前已有102床，明年底增至183床，另正設置保安處所約300床，對象為被裁定監護處分的個案。

立委陳昭姿質詢指出，過往社區支持是靠向治療為主，現在要求地方政府提出相應服務，這是走出第一步，正視病人及家屬的需求，但目前總預算不足，一個民間團體只能提出一件服務案，期待衛福部應多編列預算，且民間組織每年都需要重新提案，每天提心吊膽，不知道明年還能不能繼續提供服務，基於服務不中斷，應給予民團長期提案的空間。

邱泰源說，好的工作應該持續，自115年起，相關這照顧服務將併入「身心障礙照顧服務資源佈建計畫」，於113至117年的5年內共編列13.92億元，針對精神疾病病人及家屬連續性的照顧服務。

陳昭姿說，心理衛生中心工作包山包海，十分很辛苦，但工作人員年資較為資淺，是否可以推動繁雜的業務。鄭淑心回應，心理衛生中心的工作人員為多職類，往後會加強督導機制，以提升專業。

衛福部 陳菁徽

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