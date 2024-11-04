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財劃法初審藍綠互嗆 逐條審查卡關

中央社／ 台北4日電

立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，藍綠立委互嗆，逐條審查卡關。會議一開始，多位民進黨立委就登記發言質疑修法沒共識、會議準備也不足，只想要從中央搬錢到地方，但事權完全沒做討論。國民黨立委則回嗆，中央集權又集錢、民進黨以拖待變不想修法。

立法院財政委員會召委、國民黨立委陳玉珍於擔任輪值召委時，安排財委會議程，分別在10月7日召開財政收支劃分法修正草案公聽會，及10月21日排審此案。本週11月4日、6日及7日，接著再安排繼續審查財劃法修法草案。外界關注財劃法修法，是否有可能在本週送出財政委員會，完成初審。

財劃法已逾25年未修正，目前在立法院財委會併案審查的財劃法修正草案累計達22案，但尚無行政院版。

立法院財政委員會10月21日審查財劃法修正草案時，廣泛討論已告一段落。今天繼續審查草案，議程安排逐條審查，但會議一開始，民進黨立委蔡易餘等人紛紛登記會議詢問，輪番發言，質疑今天會議，修法沒共識、會議準備也不足，無法進行逐條審查。

蔡易餘指出，財劃法修法不只涉及錢，也關乎中央與地方事權，有一些事權是過去精省後原本屬於地方業務而由中央吸收，所以未來財劃法修法也應討論把部分事權下放各地方政府，譬如健保補助，但今天未邀衛福部與會，會議準備不足，相關部會應該要在現場，讓立委詢問。

包括民進黨立委林楚茵、吳秉叡、范雲、張雅琳、王定宇、賴瑞隆、陳俊宇、沈伯洋在內等人在會議詢問時，紛紛提及財劃法修法應再充分討論，除了地方首長沒來，也牽涉部會者眾，地方政府代表、中央相關部會都應與會，否則討論修法並不精實。

民進黨立委羅美玲質疑，像這樣高度沒有共識的法案，陳玉珍居然排案排得下去，現在藍白要從中央搬錢到地方，只知道要錢，但事權完全沒做討論，要討論的空間非常多，相關法案應通盤全面討論。

今天會議一開始，現場最多同時聚集近40位立委在場，其中以民進黨立委持續維持人數多數。藍綠立委互嗆、議事氣氛緊繃，會議主席陳玉珍累計喊了3次休息。過程中，民進黨立委郭國文說，難道財劃法修法就要強渡關山，他喊話國民黨立委要有自主性，不要被國民黨中央的意志左右，國民黨主席朱立倫沒有那麼大。

國民黨立委王鴻薇發言時指出，關於財劃法修法，立法院財委會在上會期國民黨立委羅明才擔任輪值召委時，曾於6月5日召開公聽會，那時包括地方政府財主單位都有派代表列席，呼籲改善地方財政，支持財劃法修法。國民黨立委李彥秀今天發言時說，中央集權又集錢，地方政府像乞丐一樣向地方要錢，民進黨現在做法是以拖待變不想修法。

對於多位民進黨立委的詢問，陳玉珍回應，已請財委會今天發函，請各縣市政府派相關人員、各部會派次長以上人員，6日列席財委會。

談及財劃法修法，陳玉珍說，立法院財委會審查法案，不能「會而不議、議而不決」，但一定會給大家充分發言時間，如果覺得發言不夠，都可以延長開會時間、挑燈夜戰、不斷電，讓大家講到不想講為止。

修法 民進黨 財劃法

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