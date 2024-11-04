偵查不公開完全被破壞 張啟楷：法務部沒辦法做好將大幅刪減預算

立法院司法法制委員會召委吳宗憲，今與民眾黨立委張啟楷共同視察台北地檢署，了解北檢偵辦柯文哲京華城案違反偵查不公開的情形，張啟楷表示，這次立法院會期是預算會期，法務部檢察司還有1億多的教育預算，要貫徹偵查不公開，若法務部和北檢無法有具體措施，預算他會大幅刪減。

張啟楷否認今天視察北檢，是為了劍指京華城案，他表示，事實上偵查不公開被破壞掉，不是只有柯文哲案，只是柯文哲是最新的案子，而且太嚴重了，就連檢察總長邢泰釗對於偵查不公開完全被破壞，他痛心疾首而下令要查。法務部也承認，偵查不公開洩密它們手上有非常多案子，長久以來都有在調查，所以今天不是針對一個個案，而是所有的通案，期待今天來能很有建設性，否則今天的柯文哲可能明天就是你。

張啟楷指出，其實對於這次柯文哲案，基層檢察官對於洩密和違反偵查不公開是相當沸騰的，不信可以去看看檢察官論壇。非常多的基層檢察官都期待說透過這一次啊，能做一個大幅度的改革，希望說不要讓整個檢方面子都失去了。

張啟楷說，這次立法院會期是預算的會期，他今天要非常清楚的跟法務部講，檢察司目前還有1億多的預算是教育預算，要用來貫徹強調偵查不公開的政策，如果法務部沒辦法把偵查不公開做好，維持法治的基礎，那筆預算很抱歉，將會遭到大幅的刪減。