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吳宗憲視察北檢駁干預司法 分享前總長、前檢察長2前例對照

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
立法院司法法制委員會召委吳宗憲，今與民眾黨立委張啟楷共同視察台北地檢署，了解北檢偵辦柯文哲京華城弊案違反偵查不公開的情形。記者蔣永佑／攝影
立法院司法法制委員會召委吳宗憲，今與民眾黨立委張啟楷共同視察台北地檢署，了解北檢偵辦柯文哲京華城弊案違反偵查不公開的情形。記者蔣永佑／攝影

立法院司法法制委員會召委吳宗憲，今與民眾黨立委張啟楷共同視察台北地檢署，了解北檢偵辦柯文哲京華城弊案違反偵查不公開的情形，對於民進黨質疑他是公然干預司法個案，吳先不客氣地舉了前檢察總長向民進黨立院總召柯建銘洩密、以及某任桃園地檢署檢察長因民進黨某高層，就中壢某醫院院長逃漏稅案，關說公訴檢察官不上訴或緩起訴，這才叫干涉個案。

吳宗憲表示，自己從今年2月進入立法院，3次質詢法務部前部長蔡清祥、現任部長鄭銘謙，再三強調偵查不公開違反的問題，所以這是一個長期的問題，但法務部到現在完全沒有任何的改善，有一些委員自己偷懶不想來，然後就先把你上色，說你這個叫做干涉司法個案，但偵查不公開違反的事實一再發生，但是完全無解，這20年來都是這樣。

吳宗憲認為，如果說今天一個公務考察行程，叫做干涉個案，那今天民進黨立委邱志偉他安排在高雄地區考察當地的農經建設，那是不是就是對農業部施壓？不要動不動就上色扣帽子，不要這個壞習慣一直到今天都這樣，公務考察會有相關記錄，都會上網公開，「更何況我檢察官幹了20年，這邊的人我太熟了，個案需要公開考察來干涉嗎？」

吳宗憲說，自己從來不去干涉任何一個個案，可以問每一個檢察官、法官，他當立委到現在有沒有干涉過任何一個案子，自己永遠是站在他們前面幫他們擋很多子彈，所以不要自己不認真或是拿一些檢察官的不法作為，當作政治攻擊的動作。

吳宗憲透露，其實基層檢察官非常多人傳訊息給他，稱讚他這次的作為，因為在檢方裡面會洩密的是極少數，例如桃園市前市長鄭文燦收賄案，直到起訴大家才知道原來鄭文燦有收到多少錢，那個才叫做嚴守偵查不公開。

吳宗憲又說，像高雄台鹽綠能的案子人跑了，跑了之前謝龍介一直說人會跑，也沒有人甩他，所以什麼叫做在野黨有辦法去干涉個案，這講出去邏輯都不通，真正有辦法干涉司法個案的其實是執政黨。這麼多的基層檢察官對這件事情如此的重視，只有檢察界的長官聽不到，大家對於極少數檢察官違法違反偵查不公開，其實是蠻不恥的，所以希望能把這一塊問題補起來，讓國人能夠對司法有更多的信任。

吳宗憲認為，這次在柯文哲的案子中，司法、院檢都是陪葬，政治之間的攻擊，然後把院檢、司法都賠進去，這是不應該的，司法應該是受人民信任，因此他絕對拒絕有人干預司法，讓司法、檢調、法院都能夠有幹淨的辦案空間，不管藍綠，只要涉案，只要違法就該辦，這也是他對於這個國家司法制度的期許。

司法 吳宗憲 檢察官

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