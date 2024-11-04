【重磅快評】陳啟昱落跑要究責 陳菊不用出來面對？

涉嫌掏空「台鹽綠能」的台鹽前董事長陳啟昱，缺席台南地院羈押庭，被台南地檢署認定逃亡、藏匿，已發布通緝。陳啟昱的另一個身分，是「高雄市前副市長」，他的直屬長官，正是現任的監察院長陳菊。陳啟昱獲酬庸執掌台鹽時，陳菊還背書說「他們都很優秀」。如今「優秀到跑路」，陳菊難道不用出來面對一下嗎？

2016年政黨輪替後，陳菊的「菊系」可說意氣風發，大舉入主部會和國營事業。高雄市前後任副市長，就有6人獲得高層青睞。除了陳啟昱，還有工程會主委吳宏謀、法務部長邱太三、台船董事長鄭文隆、客委會主委李永得等人。陳菊的「高雄幫」，幾乎是政黨輪替的最大贏家。

幾經人事更迭，這批「高雄幫」還是深受青睞。除了陳啟昱因為農舍案請辭獲准，其他人都還是官運亨通。吳宏謀先是出任交通部長，後又轉任中華郵政董事長，及至賴清德接任總統才退休。李永得轉任文化部長，如今擔任中央社董事長。陳金德先是代理宜蘭縣長，如今已是公共工程委員會主委，邱太三則轉任陸委會主委。除此之外，賴清德的內政部長劉世芳，同樣也是「高雄市前副市長」。另一位前副市長許立明，則是從民進黨中央黨部秘書長卸任後，被酬庸為中信造船獨董。比起蔡政府，賴總統對「陳菊的副市長們」的信任，可說毫不遜色。

但這些人真的如陳菊所說，「都很優秀」、「在他們專業領域獲得肯定」嗎？恐不盡然。陳啟昱姑且不論，吳宏謀可說是「負責下台後升官專業戶」，因為高雄氣爆辭副市長，政黨輪替後升官。交通部長任內發生普悠瑪事故下台，還是得到中華郵政董事長的位子。邱太三以法務部長身分，涉入司法關說案；陳金德在中油董事長卸任後，隨即轉當中油包商董事長，還因任內兼職遭監察院彈劾。

陳菊「副市長的奇蹟」，神奇之處不在每個都位高權重，而是即使爭議再大、出包再多，也可官運亨通。這背後當然不會是他們真的多麼「優秀」，或專業能力多強大，而是他們背後有座巨大的靠山、民進黨人稱大姊大的陳菊之故吧。

回過頭來看陳啟昱的案子。如今陳啟昱違法事證明確，但對於台鹽的這起弊案，監察院還是一片「靜悄悄」。2018年，監察院曾經為了台鹽的「健康低鈉鹽」對健康造成危害問題大張旗鼓調查，還糾正了衛福部和食藥署。如今對陳啟昱掏空台鹽綠能是否涉及部會人謀不臧不聞不問，難道不是看了「監察院長陳菊」的面子？