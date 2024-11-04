吳宗憲率團考察北檢 吳思瑤酸：配合白委劍指司法個案

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲今赴台北地檢考察，關切偵查不公開實務運作，民眾黨立委張啟楷與會。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，吳宗憲配合民眾黨立委，劍指司法個案，應當三思，綠委拒絕立法干預司法，因此不願出席。

吳思瑤指出，非常遺憾，此會期司法及法制委員會常以關切司法制度改革為由，卻安排許多涉及個案的探討，企圖以政治力干預司法，甚至以立法權影響司法，相關案例不勝枚舉，也司空見慣。

吳思瑤批評，沒想到，吳宗憲今天居然大咧咧帶隊去北檢考察，美其名是關切偵查不公開，事實上會不會到場對檢調辦案下指導棋，做出選擇性揭露資訊的作為？與其說是精進偵查不公開，會不會因為今天的考察，讓檢調被迫變成「偵查大公開」。

她認為，吳宗憲排考察的背後，明顯配合民眾黨立委，劍指司法個案，應當三思再三思，因此民進黨立委沒有任何一人出席，拒絕立法干預司法的作為。