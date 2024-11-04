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被點名任代理黨主席 黃國昌：柯文哲還在請假中

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲宣布請假黨主席3個月。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲宣布請假黨主席3個月。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲8月底因政治獻金錯帳案請假3個月，即因京華城案被北檢聲押獲准，近日再獲同意延押2個月，民眾黨立法院黨團總召黃國昌被點名力挺出任代理黨主席。黃國昌今天說，柯文哲還在請假當中，對所有黨公職來說，最重要的事就是把各自的工作做好。

民眾黨台中市黨部主委江和樹昨天表示，柯文哲如果沒有繼續請假，依照黨章必須開會推派代理黨主席，至於他個人支持黃國昌。台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如也說，自己支持黃國昌代理主席，但是只要民眾黨有需要，她本人也願意挺身而出。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌被媒體詢問代理黨主席問題時表示，對於民眾黨而言，現在最重要的事情，不僅是團結一致，而是做好各自的工作、回應選民對民眾黨的期待，例如立法委員就是要在立法院，扮演好監督制衡的角色，努力推動過去向選民承諾的法案。

黃國昌說，民眾黨務有其規章跟制度，柯文哲正在被賴清德政府追殺，人被拘禁在台北看守所，就連對外公開講話的機會跟權利都沒有，「在這個時候最重要的事情，請容我再說明一次，每個人在自己的工作崗位上，把自己的工作做好」，柯文哲目前還在請假當中，全體黨公職做好各自的工作，就是現在最重要的事情。

媒體詢問，民眾黨前中央委員范姜奕凱認為，民眾黨目前呈現「山中無老虎猴子當大王」的狀態，黃國昌則重申，對於民眾黨所有黨公職，現在最重要的事情，就是把各自的工作做好，至於很多前黨職、前民眾黨人士提出的任何指教，民眾黨都會虛心聆聽。

民眾黨 黃國昌

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