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柯文哲、高虹安官司牽動 民眾黨本命區上演新竹換宜蘭藍白合機率大增

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市是民眾黨本命區也是黨主席柯文哲家鄉，高虹安、柯文哲官司發展受到全國矚目。圖／聯合報系資料照片
新竹市是民眾黨本命區也是黨主席柯文哲家鄉，高虹安、柯文哲官司發展受到全國矚目。圖／聯合報系資料照片

新竹市被視為民眾黨本命區，但高虹安涉貪、誣告官司纏身，加上民眾黨黨主席柯文哲涉及京華城、政治獻金案受到全國矚目，局勢都還不明，為2026年市長選戰增添不少變數。地方評估，民眾黨若不繼續派人，可能再一次上演藍白合，也帶動竹市換宜蘭機率大增。

新竹市隨著外來人口成長，給了第三勢力崛起空間，2022年新竹市長選舉，民眾黨提名的高虹安獲得藍營倒戈支持當選，今年初總統大選，民眾黨柯文哲在新竹市家鄉斬獲3成4得票率，藍綠白形同在新竹市三分天下。但高虹安、柯文哲接連爆發涉貪案件，民眾黨能否延續新竹市執政備受關注。

民眾黨新竹黨部主委李國璋說，高虹安因案遭停職後，市長一職由邱臣遠代理，目前市政運作依然穩定，關於外界討論民眾黨「竹市換宜蘭」的說法，站在執政黨立場，目前沒有考慮，也不應該考慮選舉的事情，因為距離縣市長選舉還有兩年，現階段應該要以施政為主。

李國璋也直言，外界都認為新竹市是柯文哲家鄉，是民眾黨本命區，「既是本命區，哪有換縣市的可能？」且宜蘭縣長林姿妙涉貪案，年底才要一審宣判，官司走向還很難說，若國民黨想在日後宜蘭選舉尋求民眾黨合作，當然歡迎來討論，但要拿竹市本命區作交換籌碼，豈不本末倒置。

不過，民眾黨內部也有不同的聲音，認為柯文哲和高虹安官司纏身就宛若「人質」，在兩人官司未明朗前，不管派出多優秀的人來參選，都只會淪為箭靶，只要民調高時，敵對陣營放1、2個負面消息，光是澄清就足以讓內部疲於奔命。

加上國民黨已講明新竹市長一定會派人，國民黨新竹市黨部主委李縉穎、立委鄭正鈐都積極經營地方，若民眾黨硬要派人選，最後讓綠營坐收漁翁之利，只會更重挫白營自家氣勢，還不如與藍營合作協商，支持國民黨提出人選。或待柯文哲官司案在2026年前有逆轉情勢，才有機會派人。

不過，目前民眾黨內也並非毫無可能人選，包括代理市長邱臣遠，近月積極走動地方與社團、組織互動頻頻，擁有高聲量的立委黃國昌，也被視為可能從新北市轉戰新竹市長的人選之一，曾在今年初竹市立委選戰拿下5萬多票的柯文哲胞妹柯美蘭，也有機會一搏。

有白營人士說，柯美蘭立委敗選後回歸醫院看診，但近來動作頻頻，不但在民眾黨宣講場合曝光，也透露自己為了挺哥哥，都會到土城靜坐抗議，11月5日也將在新竹縣舉辦護眼講座，持續經營地方試水溫，似乎有意以「長公主」之姿，替哥哥延續民眾黨在新竹的政治生命。

民眾黨黨主席柯文哲胞妹柯美藍近來動作頻頻，不但在民眾黨宣講場合曝光，也透露自己為了挺哥哥，都會到土城靜坐抗議。圖／聯合報系資料照片
民眾黨黨主席柯文哲胞妹柯美藍近來動作頻頻，不但在民眾黨宣講場合曝光，也透露自己為了挺哥哥，都會到土城靜坐抗議。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 民眾黨

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