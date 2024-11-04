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賴清德曾支持速修財劃法 國民黨：綠委想「耍賴」？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院財政委員會今審查「財政收支劃分法」修正草案。國民黨上午舉行記者會批評，賴清德總統擔任行政院長時曾表明，要儘速討論通過財劃法，民進黨立委在財委會荒腔走板的阻擋議事、阻礙地方發展，賴難道不用出來發聲？圖／國民黨提供
立法院財政委員會今審查「財政收支劃分法」修正草案。國民黨上午舉行記者會批評，賴清德總統擔任行政院長時曾表明，要儘速討論通過財劃法，民進黨立委在財委會荒腔走板的阻擋議事、阻礙地方發展，賴難道不用出來發聲？圖／國民黨提供

立法院財政委員會今審查「財政收支劃分法」修正草案。國民黨上午舉行記者會批評，賴清德總統擔任行政院長時曾表明，要儘速討論通過財劃法民進黨立委在財委會荒腔走板的阻擋議事、阻礙地方發展，賴清德難道不用出來發聲？

國家政策研究基金會副執行長凌濤指出，財劃法已25年未修正，原本75比25的比例，希望修正為60比40，希望將3208億元預算給所有地方，依照各地發展的需求、各地人口結構、產業發展做最好的分配。民進黨過去說要改到現在，為什麼又反悔了？

凌濤點名，在財委會搶麥克風大小聲的兩位民進黨立委吳秉叡、郭國文，吳曾提到，要將財劃法作為優先法案，現在又改口說影響層面過大，要暫緩；至於郭國文身為民進黨台南市黨部的主委，不會不知道過去賴總統擔任台南市長的主張。

凌濤說，賴清德曾說，現在的財劃法不公平不公義，讓他巧婦也難為無米之炊，一定要盡速修正；2012年賴更嗆聲前總統馬英九，稱台灣如果不解決財劃法問題，不可能會進步；也提到，任何負責任的總統都不可能將關係到直轄市發展的法律，放在一邊不管，這個嗆聲馬英九的迴力鏢，回到賴總統自己的身上。

桃園市議員陳韋曄批評，桃園是六都中唯一人口正成長，但桃園獲得的中央統籌分配稅款以及一般補助性稅款都是六都最低。以今年為例，桃園較其他五都少約88億元到357億元；桃園過去9年上繳中央的稅款將近2兆元，但得到的分配稅款卻是六都敬陪末座，極為不公平且完全不合理。

陳韋曄指出，桃園這幾年推動各項大建設，包含鐵路地下化以及捷運工程，都提高桃園財務壓力，且人口成長也提高社福支出，加深桃園財政的困難，「桃園不應該成為統籌分配稅款的邊緣人」，呼籲中央應立即修法，將15％的稅收還給地方，

桃園市議員錢龍也呼籲中央不要以拖待變，拖著討論水平分配的指標，卻遲遲不願意去解釋垂直分配的問題，「唯有把水庫的部分加大，才能進一步討論直轄市以及各縣市間的水平分配指標」。

國民黨副發言人康晉瑜說，前立委蔡其昌擔任民進黨發言人時曾批評馬政府「政府企圖用發放補助款方式取代立法性質的制度性規範」，現在的卓榮泰不也以此說法指稱，補助款超過2000億元來反對「財劃法」？如果需要立法制度規範，就請卓榮泰以及民進黨立委來支持「財劃法」修正。

桃園 民進黨 財劃法

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