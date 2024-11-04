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支持公投綁大選 黃國昌嗆綠只用30天就將公投鎖回鳥籠

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林俊良／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林俊良／攝影

有關國民黨立委提案修法公投綁大選，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，自己本來就支持公投綁大選，世界主要民主國家都是如此，民進黨當年輸掉選舉，再度修法把公投法鎖回鳥籠，從提案逕付二讀到三讀通過，前後只花了30天時間，「換了位置就換腦袋，莫此為甚。」

立法院內政委員會今天審查「公民投票法」條文修正草案，國民黨立委提案主張恢復公投綁大選，黃國昌上午受訪時表示，他本人從以前到現在，本來就支持公投綁大選，世界主要民主國家都是如此，也是當初民進黨的主張，結果2018年輸掉選舉認為制度不利，隔年就利用國會多數修法，再度把公投法鎖回鳥籠。

黃國昌指出，2019年沒有經過委員會討論，民進黨團直接逕付二讀，從提案到三讀通過，只花了30天的時間，民進黨當時光速立法，完全把推動公投民主的概念，全部都丟到垃圾桶裡面，「對得起那麼多民主前輩、公民在推動打破鳥籠公投法的努力嗎？」

黃國昌呼籲，公投法是怎麼被鎖進鳥籠，民進黨應該回過頭看一下，當時在國會多數的粗暴，沒有經過委員會，也沒有開公聽會，從提案逕付二讀到三讀通過，只花了30天的時間，「換了位置就換腦袋，莫此為甚。」

公投綁大選 民進黨 黃國昌

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