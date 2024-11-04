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公投綁大選修法前先開公聽會！ 綠喊邀丁守中、柯文哲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨籍委員會召委徐欣瑩表示，舉辦公投法修正公聽會是三黨共識，今天只辦理詢答及宣讀條文，待下兩周公聽會召開之後再進行審查。圖／聯合報系資料照片
國民黨籍委員會召委徐欣瑩表示，舉辦公投法修正公聽會是三黨共識，今天只辦理詢答及宣讀條文，待下兩周公聽會召開之後再進行審查。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會今排審「公民投票法修正草案」，藍委主張恢復公投綁大選，並揚言今天送出委員會，朝野攻防再起，但情勢突然急轉直下，藍綠白稍早達成共識，將連續兩周開公聽會，充分討論後再談修法。

民進黨立委更主張，應邀當年受害者、時任國民黨台北市長候選人丁守中，及當年受利者、前台北市長柯文哲與會談心聲。

公投法修正再掀論戰，朝野昨天隔空互嗆，羅智強成立的新國會智庫大動作發布民調，稱民調有6成6民眾支持修法恢復公投綁大選。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則批，國民黨團目標是在2026大選以「廢死公投」假議題干預選舉，今天上午藍綠亦甲動應戰。

當國民黨立委羅智強、賴士葆、民眾黨立委麥玉珍等人結束提案說明時，民進黨召委張宏陸透過程序發言指出，過去民眾以透過公投否決公投綁大選，如今要修法，應開幾場公聽會充分討論，而非急就章，邀專家學者、受害者及受益者說說心聲，再來討論法案。

民進黨立委李柏毅續指，2018年縣市長選舉時，因公投綁大選選輸的不只民進黨選輸台北市長，國民黨亦然，他認為應邀請當年受害者、時任國民黨台北市長候選人丁守中，及當年受利者、目前因京華城案羈押中的前台北市長柯文哲表示意見。

國民黨立委牛煦庭認為，公投法修正茲事體大，他不反對開公聽會，充分討論有其必要，也建議先確立公聽會討論標的、對象及相關爭點。

經朝野討論，國民黨籍召委徐欣瑩裁示，舉辦公投法修正公聽會是三黨共識，今天只辦理詢答及宣讀條文，待下兩周公聽會召開之後再進行審查。

丁守中 公投 公投綁大選 國民黨 柯文哲

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