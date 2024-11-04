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代理孕母無償 但必要費用需百萬 邱泰源：費用還要審議

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源表示，「人工生殖法」修正草案已經列出修法需要進行的、要關心的項目，但費用細節後續還需審議。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源表示，「人工生殖法」修正草案已經列出修法需要進行的、要關心的項目，但費用細節後續還需審議。記者沈能元／攝影

代理孕母立法延宕多年，推動速度緩慢，今年5月衛福部公告「人工生殖法」修正草案，預計有條件開放「無償代孕」。國健署表示，明定「無償」，但需經層層評估、諮詢，確認清楚後才簽契約。衛福部長邱泰源今天至立法院備詢表示，「人工生殖法」修正草案雖然已經列出修法需進行的、要關心的項目，但後續費用細節還需審議。

代理孕母是禁止商業目的，採取「無償」制度，就不能直接收取報酬，國健署指出，代孕委託人仍需承擔必要的生活費及醫療費用，包含營養費、保險費、律師費、代孕契約公證費用等。

國健署日前舉行專家會議，與會專家委員傾向以每月4至5萬元為基準，1年營養費約在60萬元左右，再加上其他開銷，總計粗估100萬元，且需存入保證金專戶。

邱泰源今天至立法院進行「社區精神病患照護優化」專題報告，報告前受訪表示，「人工生殖法」修正草案雖然已經列出修法需要進行的、要關心的項目，但後續費用細節還需審議。代孕費用會以最嚴謹的方式審議，目前相關價格還無法給大家答案，相信國健署、專家會合理的處理，請大家放心。

至於，無償代孕方面，要如何確保代理孕母的權益？邱泰源說，這必須於各方面有完整的考量，國健署及專家會進行滾動式努力，保護到應該保護的人。

代理孕母 國健署 邱泰源

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