藍推公投綁大選 李進勇：人民不願看到選務錯亂重演

立法院內政委員會今天排審「公民投票法修正草案」，國民黨立委羅智強等人欲恢復「公投綁大選」。中選會主委李進勇呼籲朝野立委審慎檢討，「人民不願意看到2018年選務錯亂再次重演」。他強調，公投跟大選間的複雜關係，絕對不是單純綁在一起可以解決。

李進勇今天赴內政委員會業務報告，並備質詢。他會前受訪指出，2018年九合一選舉綁了十項公投，造成選務大錯亂，大家記憶猶新，事後經各方檢討，認為當年選務量能遠遠超過承載，事後最重要的改革就是選務分流，因此2019年6月修正公投法，將公投跟大選脫鉤，避免選舉跟公投議題相互混淆 ，選務部分也增設投開票所，降低每個投票所的人數，與加強動線管理。

李進勇指出，歷經2020年總統立委選舉、2021四大公投、2022地方公職人員、2024總統立委大選，選務都進行得相當順利，也得到舉世肯定 。

李進一步指出，2021年公投中有一案就是恢復公投綁大選，但沒有得到人民支持，這幾年以來，客觀環境並沒有太大改變，因此誠懇呼籲朝野立委能審慎檢討公投法修正案，「人民不願意再看到一次2018年選務錯亂再次重演。」

假使修法通過，是否有信心保持選務流暢？李進勇說，期期以為不可，公投跟大選間的複雜關係，絕對不是單純綁在一起可以解決，中選會參考國外立法例都有不同辦法和相關配套措施；他強調，重要議題不要從表面處理，而是深入選務核心，才能避免再次發生。

此外，針對國民黨立委提案總統或機關行政首長未在一定時間做出因應，必須辭職下台，被視為奪權。李進勇則說，辭職是政治責任，應該要靠政治解決，而非在法律條文裡面設下但書，且在法律條文裡面也無從解決。