快訊

涉台鹽綠能弊案前董事長陳啟昱落跑 檢方發布通緝

大股東金士頓退出董事會、資遣員工250人 品安重挫跌停

「槍砲聲中的嘆息」吳忠達戰死烏克蘭 戰場和俄軍交戰影片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

藍推公投綁大選 李進勇：人民不願看到選務錯亂重演

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨團力拚恢復「公投綁大選」，誓言今天要將公投法行政送出委員會。圖／聯合報系資料照片。
國民黨團力拚恢復「公投綁大選」，誓言今天要將公投法行政送出委員會。圖／聯合報系資料照片。

立法院內政委員會今天排審「公民投票法修正草案」，國民黨立委羅智強等人欲恢復「公投大選」。中選會主委李進勇呼籲朝野立委審慎檢討，「人民不願意看到2018年選務錯亂再次重演」。他強調，公投跟大選間的複雜關係，絕對不是單純綁在一起可以解決。

李進勇今天赴內政委員會業務報告，並備質詢。他會前受訪指出，2018年九合一選舉綁了十項公投，造成選務大錯亂，大家記憶猶新，事後經各方檢討，認為當年選務量能遠遠超過承載，事後最重要的改革就是選務分流，因此2019年6月修正公投法，將公投跟大選脫鉤，避免選舉跟公投議題相互混淆 ，選務部分也增設投開票所，降低每個投票所的人數，與加強動線管理。

李進勇指出，歷經2020年總統立委選舉、2021四大公投、2022地方公職人員、2024總統立委大選，選務都進行得相當順利，也得到舉世肯定 。

李進一步指出，2021年公投中有一案就是恢復公投綁大選，但沒有得到人民支持，這幾年以來，客觀環境並沒有太大改變，因此誠懇呼籲朝野立委能審慎檢討公投法修正案，「人民不願意再看到一次2018年選務錯亂再次重演。」

假使修法通過，是否有信心保持選務流暢？李進勇說，期期以為不可，公投跟大選間的複雜關係，絕對不是單純綁在一起可以解決，中選會參考國外立法例都有不同辦法和相關配套措施；他強調，重要議題不要從表面處理，而是深入選務核心，才能避免再次發生。

此外，針對國民黨立委提案總統或機關行政首長未在一定時間做出因應，必須辭職下台，被視為奪權。李進勇則說，辭職是政治責任，應該要靠政治解決，而非在法律條文裡面設下但書，且在法律條文裡面也無從解決。

公投 大選 李進勇

延伸閱讀

中選會：公投綁大選超負荷 維持現行為宜

藍推公投綁大選 稱民調6成6支持

罷樑與民進黨無關？ 藍揭林右昌勢力介入惡罷事件簿

亞洲選舉官署協會大會 李進勇：公正選舉經驗分享各國

相關新聞

代理孕母無償 但必要費用需百萬 邱泰源：費用還要審議

代理孕母立法延宕多年，推動速度緩慢，今年5月衛福部公告「人工生殖法」修正草案，預計有條件開放「無償代孕」。國健署表示，明...

藍推公投綁大選 李進勇：人民不願看到選務錯亂重演

立法院內政委員會今天排審「公民投票法修正草案」，國民黨立委羅智強等人欲恢復「公投綁大選」。中選會主委李進勇呼籲朝野立委審...

批劉德華媚共…她點這歌問王定宇：要不要幫華仔拍拍手?

天王劉德華前兩天小巨蛋開唱，先後遭民進黨立委王定宇、政策會執行長王義川開嗆「媚共藝人」、「非常中國的設計」。國民黨議員柳...

國會改革釋憲案後戰到底？朝野都傳「體面退場」聲音

國會改革法案幾乎遭憲法法庭判決違憲，大法官人事案與其他執政黨相關的人事案、預算案等或讓國民黨下定決心，力擋到底。民進黨看來也戰意濃厚，但事實上朝野都有「體面退場」聲音。...

【專家之眼】核電棄舊迎新不切實際

面對人工智慧的龐大能源需求，縱然許多人擔心我國的能源供應不足，賴政府仍堅持「非核家園」主張，將現有的核電廠於明年全部除役...

中選會：公投綁大選超負荷 維持現行為宜

國民黨立委主張恢復「公投綁大選」，民進黨立委批評，背後目標是欲在二○二六年以「廢死公投」假議題干預地方選舉。中選會則強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。