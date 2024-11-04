批劉德華媚共…她點這歌問王定宇：要不要幫華仔拍拍手?

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
天王劉德華(中)日前在小巨蛋開唱，每場3小時演出毫無冷場。記者林士傑／攝影
天王劉德華(中)日前在小巨蛋開唱，每場3小時演出毫無冷場。記者林士傑／攝影

天王劉德華前兩天小巨蛋開唱，先後遭民進黨立委王定宇、政策會執行長王義川開嗆「媚共藝人」、「非常中國的設計」。國民黨議員柳采葳今表示，劉德華也唱過台灣人故事的歌曲，「王定宇或其他人要不要幫他拍拍手？」

柳采葳說，「可悲脆弱的民進黨人！劉德華一首歌 就讓綠營集體崩潰。」她砲轟，有問題的是用政治眼鏡看世界的民進黨人。難道大家會只因為聽了劉德華唱一首歌，就會覺得自己不是出生在台灣嗎？就會失去對台灣的認同感嗎？

她也問，「民進黨知道不知道劉德華其實唱過『黑蝙蝠中隊』這首歌？」，這是一首真實故事，描述當年台灣空軍為國際政治情勢所迫，必須成立風險極高的黑蝙蝠中隊，為CIA偵查大陸軍情而喪命的一場悲劇。

柳說，歌詞當中唱出中華民國年輕空軍弟兄當時接到軍令，必須立刻執行任務，妻子懷孕來不及告訴丈夫，而丈夫身為空軍英雄再也沒有回來，下一次見面就是三十年後的台北機場跑道上，迎接的小孩看著「從未蒙面，名叫父親的英雄」，這是一首歌，也是一個真實故事。

柳采葳批評，民進黨真的是可悲、脆弱又可笑，還記得民進黨最愛諷刺對岸玻璃心嗎？其實玻璃心的是民進黨的人耶，只因為劉德華的一首歌名叫中國人，就集體崩潰，玻璃心碎滿地，然後像是王定宇、矢板明夫之流就像是著魔一樣馬上跳出說，「吼！這是統戰」只想跟民進黨人說，你們玻璃心，但是不要把全台灣的人想成跟你們一樣玻璃心好嗎！

尤其「中國人」這首歌編曲人是涂惠元是道道地地台南人，作詞人是李安修，也是台北人，請問哪裡有問題？再來歌詞中「五千年的風和雨，藏了多少夢。黃色的臉，黑色的眼，不變的是笑容。」、「一樣的種，未來還有夢，我們一起開拓。手牽著手不分你我，昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人。」 請問王定宇是黑色的臉還是黃色眼睛，再請問矢板明夫，劉德華是跟你一樣是日本人嗎？歌詞哪裡有問題？

柳說，歷史可以是借鏡，可以是教材，可以是故事，可以是歌曲，但在民進黨人眼中，歷史只是是用來扭曲，並且政治操作攻擊政敵的工具。

劉德華 柳采葳 民進黨 王定宇

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