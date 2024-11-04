【專家之眼】核電棄舊迎新不切實際

面對人工智慧的龐大能源需求，縱然許多人擔心我國的能源供應不足，賴政府仍堅持「非核家園」主張，將現有的核電廠於明年全部除役；另一方面又在民意的壓力下，於近日宣稱對使用新的核能技術抱持「非常開放」的態度。似乎有意拋棄舊核電，迎接新核電。此舉可用網路流行語「理想很豐滿，現實很骨感」來形容。

民進黨原計畫逐步削減約占我國一成發電量的核能發電，再以增加太陽光電與風力發電等再生能源取代之，然再生能源進度嚴重落後，加上人工智慧帶動的可觀電力需求，不斷有業者與學者質疑恐衝擊國內的電力供應，如28日獲頒李國鼎獎的台達集團創辦人鄭崇華，直指全世界都知道核電是最經濟、最安全的能源，應盡快啟用核四。

近年來美國大型科技企業興起核能復興的浪潮，背後的原因在於，耗能的AI急遽成長，高盛預期至2030 年，全球資料中心的電力需求，將較前十年成長160%；國際原子能總署（IAEA）也預估，2050年前北美核能發電量倍增。相關企業須自行取得所需的能源，且須符合淨零碳排的要求，核電被視為是電網減碳最佳的選項。例如近期Google和亞馬遜等主要科技公司，都選擇小型模組化反應器（SMR）。

日前行政院卓榮泰院長在接受《彭博》專訪時，在2030年前，台灣沒有產業供電方面的問題，表態政府對新核能技術的態度保持開放。彭博解讀為，這可謂民進黨政府檢討過往反核立場的最明確表態。看似政府的能源方向與美國一致，然而國際媒體卻對此採取較保留的態度。

首先，SMR的前景尚不明確，《經濟學人》統計，儘管美國擁有94座核反應器，約占世界總數的五分之一，但近幾十年來建造的核反應器卻很少。然而，全世界有超過60座核反應爐正在興建中，大部分在中國和俄羅斯。fDi intelligence指出，中國已在SMR領先美國10到15年，俄羅斯也在此領域表現優異，且俄羅斯還有原料優勢，為世界上大多數SMR所用濃縮鈾的唯一供應商。

美國40年來沒有新一代核設施，微軟創辦人比爾蓋茲支持的新創公司TerraPower於6月開工，為美國第一座新型核電廠，但新型鈉冷反應器的設計，尚未獲得核管理委員會的批准，預計最快要到2030年才能完工，是否能順利完成仍有許多變數。連微軟都等不及，而與美國聯合能源簽署20年的購電協議，重啟關閉的三哩島核電廠。

其次，價格未必便宜，支持者宣稱SMR較傳統的大型核電廠，建造成本較低，且建設速度也更短。然英國《金融時報》指出，核電廠對安全要求極高，可能會面臨與大型核電廠類似的高昂成本，以獲得監管機構的批准。

第三，建廠時間也難縮短，美國《Yahoo財經》(yahoo！finance)引用能源經濟和金融分析研究所David Schlissel分析師的說法，沒有人知道他們需要多長時間才能建成，可能需要10到15年的時間。分析目前正在營運的三座SMR廠（兩座在俄羅斯，一座在中國）與第四座正在興建的新廠，結論是「仍然太昂貴、太慢、風險太大」。

第四，最後，SMR龐大的投資，還可能排擠成熟的太陽能、風能和電池電力系統的關鍵投資。

吾等姑且相信政府聲稱，現有核電廠除役後，至2030年前都不會缺電。當前距離2030年僅剩六年時間，我國即使立即引進SMR都不可能在期限內落實，更遑論目前尚未開始規劃，光要達成行政院提出的「核安」、「核廢處理」及「社會共識」等三前提，六年內都有極高的難度。