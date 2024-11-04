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卓揆：6大區域治理計畫 明年展開

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導

行政院長卓榮泰（前排左起）、義民廟董事長林光華、客委會主委古秀妃 、新竹縣長楊文科昨天參加義民廟秋季大典。記者胡蓬生／攝影
行政院長卓榮泰（前排左起）、義民廟董事長林光華、客委會主委古秀妃 、新竹縣長楊文科昨天參加義民廟秋季大典。記者胡蓬生／攝影
行政院卓榮泰昨天到新竹縣參加褒忠亭義民廟秋祭大典時表示，中央積極推動的全國六大區域治理計畫將在第三次「行政院經濟發展委員會」討論與決定，明年逐步展開，希望在明年度總預算順利付委後邀地方首長討論如何推動更符地方發展需求、更接近地方。

六大區域治理計畫分別為基隆河河谷廊帶區域發展策略規畫案、桃竹苗大矽谷推動方案、中彰投加速產業智能升級及數位優化計畫、台南沙崙綠能科學城公共建設計畫、智慧科技大南方產業生態系推動方案及打造宜花東發展優質慢經濟生活城鄉計畫；卓榮泰說，「桃竹苗大矽谷推動方案」是發展中最成熟的方案，將帶動桃竹苗發展。

卓榮泰並肯定客家母語、文化保存重要性，強調行政院將投入五十四億元針對客家文化語文研究發展和保存。新竹縣長楊文科致詞強調縣府重視客家文化傳承，推動客家藝文經費更是「大膽花」，目標要將新竹縣變成世界的客家中心，希望兩名縣籍立委配合完成總預算案，「這是我們的期待」。

桃園市副市長蘇俊賓說，桃竹苗大矽谷計畫能升級原有科技產業，也能讓地方產業上下游呼應，而客委會和地方合作的浪漫台三線、義民爺信仰傳承，則是藉由文化軟實力厚植地方人文深度，他期盼藉由中央與地方跨縣市合作，串聯起桃竹苗科技廊道發展、客家文化傳承及傳統信仰。

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