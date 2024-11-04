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蔡壁如 挺黃國昌代理民眾黨主席

聯合報／ 記者林銘翰李隆揆黃寅／連線報導
台中市政府顧問蔡壁如說，他也支持黃國昌，但在民眾黨的危急時刻，若黨需要她，她也願意挺身而出。本報資料照
台中市政府顧問蔡壁如說，他也支持黃國昌，但在民眾黨的危急時刻，若黨需要她，她也願意挺身而出。本報資料照

台北地檢署持續偵辦京華城案，檢方認定台北市前市長柯文哲涉犯貪汙收賄、圖利等罪，而且有勾串之虞，台北地方法院上周裁定延長羈押兩個月，昨又有媒體報導，指柯文哲行程秘書許芷瑜已經轉往澳洲。民眾黨表示「毫無所悉」，並質疑是否又是檢媒一體的再次展現。北檢則不評論、不證實。

民眾黨昨透過文字回應，正值賴清德政府縱放綠營權貴陳啟昱，遭受社會輿論強烈批判之際，「綠媒突然釋放此訊息之目的，不言可喻」。

至於柯文哲遭延押兩個月，黨主席身分請假期限將至，地方討論民眾黨代理主席人選，台中市黨部主委江和樹昨表示，柯文哲如未繼續請假，依黨章，黨中央須開會推派代理黨主席，他的一票支持黃國昌

台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如說，她支持黃國昌代理，但在民眾黨危急時刻，只要黨需要她，她願意挺身而出，參選下屆黨主席。不過，依公務人員行政中立法第五條規定，公務人員不得兼任政黨或其他政治團體職務，蔡現有公務人員身分，依法須先辭去市府顧問；市府表示，「因還沒發生，不作假設性回應」。

蔡壁如說，黨中央在柯文哲延押時，已錯失第一時間；若決定由緊急應變小組帶領黨走下去，就應發表全國宣言，或另選出代理黨主席，召開全國黨代表大會，集全黨之力，抗議司法不公和程序不正義。

京華城案 柯文哲 民眾黨 蔡壁如 行政中立 許芷瑜 賴清德 陳啟昱 黃國昌

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