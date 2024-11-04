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中選會：公投綁大選超負荷 維持現行為宜
國民黨立委主張恢復「公投綁大選」，民進黨立委批評，背後目標是欲在二○二六年以「廢死公投」假議題干預地方選舉。中選會則強調，公投綁大選超過選務承載能量，現行做法可讓公投不受政黨或候選人競爭影響，避免模糊議題焦點。
據中選會送抵立法院的書面報告，公投綁大選選務高度複雜，基層選務單位反映選務工作負荷過重，超過選務承載能量；若公投不綁大選，投票結果能清楚表現人民的意志，展現人民力量，且可讓選務機關有合理籌辦選務的時間，妥慎規畫投開票作業，因此以維持現行規定為宜。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨團目標是在二○二六大選以「廢死公投」假議題來干預選舉。
另外，國民黨立委賴士葆等人提案，公投案經通過後，總統或權責機關在三個月內提出實現該公投案內容的必要處置，逾期未提出者，權責機關首長應立即提出辭職，並將公投效期從現行兩年延長至四年。中選會表示，重大政策的類型繁多，實現或廢止所涉及的程序步驟及所需使用時間長短各異，修正條文將統一規定需在三個月內實現公投案的必要處置，實際執行上恐有窒礙。
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