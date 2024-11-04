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藍推公投綁大選 稱民調6成6支持

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
國民黨立委羅智強（左二）昨在立法院舉行「恢復公投綁大選 落實直接民權」新國會智庫民調發布記者會，立委洪孟楷（左二）、牛煦庭（右二）、林沛祥（右一）出席。記者林伯東／攝影
國民黨立委羅智強（左二）昨在立法院舉行「恢復公投綁大選 落實直接民權」新國會智庫民調發布記者會，立委洪孟楷（左二）、牛煦庭（右二）、林沛祥（右一）出席。記者林伯東／攝影

立法院內政委員會今天排審「公民投票法修正草案」，國民黨立委羅智強等人欲擬刪除現行「每兩年舉辦一次公投」規定，恢復「公投綁大選」；國民黨立委賴士葆則要求總統或行政單位若未在三個月內提出方案應對公投結果，行政首長應立即辭職，並主張將公投效力從兩年改為四年。

羅智強成立的新國會智庫昨天發布民調，廿歲以上選民中有百分之六十六點三的民眾支持修法恢復「公投綁大選」，僅有百分之廿一點三選民不支持；百分之四十三點二民眾認為二○一八公投綁大選延宕是中選會未能規畫周延。羅智強指出，三分之二民眾支持恢復公投併大選，幾乎是全民共識。

羅智強等國民黨立委昨天開記者發布新國會智庫民調。出席記者會的淡江大學國際事務學院院長包正豪表示，二○一八年發生開票到凌晨三點，是因為投票項目變多，但對於民主制度有什麼影響？其實沒有，應該要思考可以透過什麼樣的方式，使投開票的速度增快；更多的受訪民眾認為，當時是中選會沒有規畫周延。

羅智強表示，內政部、民進黨目前提出來的反對公投綁大選理由，只有二○一八年開票延遲，所以他們做了民調，讓社會了解是誰的問題。他說，最早提出公投綁大選的是民進黨，高雄市長陳其邁二○一七年曾說過「不要將公投綁大選當成毒蛇猛獸」，世界大多數國家皆是這麼做的，結果民進黨二○一八年敗選，火速沒收公投綁大選，後來沒有一個公投過關，連二○二一年四大公投皆因為投票率沒有過關，導致之後一個提案都沒有，公投法在民進黨修惡以後，已經實質死亡。

國民黨立委洪孟楷表示，賴清德總統當時說九合一大選導致開票延宕，要求中選會檢討，研議公投採電子投票，六年過去了，電子投票在哪？國民黨立委林沛祥表示，公投綁大選議題不該因噎廢食，民進黨卻將公投與大選脫鉤，違背自身精神。

國民黨立委牛煦庭表示，技術問題是可以解決的，況且，所有參選的政治人物都應對公投議題表態，對於公投題目算是雙重保障，也代表投票通過後可照民意來執行政策，他們要將法律修回來。

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