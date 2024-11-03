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本周將審財劃法 藍白各提版本拚過關

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院本周將審《財劃法》，國民黨希望本會期能三讀通過，民眾黨也希望趕快修，但民進黨不苟同。圖／聯合報系資料照片
立法院本周將審《財劃法》，國民黨希望本會期能三讀通過，民眾黨也希望趕快修，但民進黨不苟同。圖／聯合報系資料照片

財劃法已經25年沒修，這個會期盼透過在野黨修法三讀！」立法院本周將進行《財劃法》修法討論，藍委李彥秀表示，國民黨新版本將中央、地方的財政劃分由現行75比25，調整為60比40，中央給地方的統籌分配稅款3208億元；白委黃珊珊則認為統籌分配稅款只要2700億元就好，相關版本仍有待本周修法時討論。但民進黨立委郭國文認為修法沒有急迫性。

藍擬給地方3千億

立法院財政委員會4日、6日與7日將排審《財政收支劃分法》修正草案，此案攸關中央與地方的預算分配，還有中央給地方分配款的多寡。國民黨立委李彥秀表示，完成《財劃法》三讀立法，是這個會期在野黨最重要的戰略目標。財劃法已經25年沒有修正，總統賴清德過去擔任台南市長以及行政院長時，都多次要求以及公開宣示財劃法必須修正。

李彥秀說，國民黨盼兼顧中央財政，因此《財劃法》新版本將「中央擴大統籌分配稅款」由5777億元調降為3208億元後，中央、地方的財政劃分由現行75比25，調整為60比40，這是最理想的「黃金比例」，各縣市可以依據人口結構、產業發展、需求差異以及政策目標不同，因地制宜進行更長遠的建設規劃與社會福利。

白盼設分配委員會

針對《財劃法》修法，民眾黨立委黃珊珊曾表示，民眾黨很早就曾提出《財劃法》修正版本，水平分配金額部分，民眾黨將尊重各地方意見，期盼未來能成立統籌分配稅款的分配委員會；至於垂直分配額度，民眾黨認為地方應增加2700億元就好，黃珊珊解釋，總預算每年稅季剩餘約2000億元，民眾黨版本不會影響中央政府運作。

「行政院應該儘速提出院版《財劃法》！」黃珊珊也提到，國民黨說要修正版本，但目前他們還未看過新版本，民眾黨立院黨團會看過後，再決定黨團立場。不過，財劃法已25年未修正，現在是最好的修法時機，希望行政院能趕快提出內部分配原則，讓立委們入法與修法。

綠委：無修法急迫性

對此，民進黨立委郭國文批評，《財劃法》很久沒修不代表有修的急迫性，很久沒修才更須仔細謹慎地評估修法。更何況去年統計地方財政預算的缺口雖然為500億元，但預算執行的結果卻是還有剩餘，代表目前的預算已經大於地方政府可以消化的量，藍白不斷放話要匆忙地通過，顯然動機就只有搶中央政府的錢。

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