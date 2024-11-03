司委會將考察北檢 吳崢：吳宗憲若是檢察官，能接受政治人物干預司法？

民進黨發言人吳崢今天針對立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲排定明天考察北檢的行程，他呼籲吳宗憲等立委應尊重檢調獨立辦案，勿破壞自由民主憲政體制。

曾代表民進黨在新北市中和參選立委的吳崢，今天參與大中和土地公文化祭活動，他接受媒體聯訪時針對立法院司委會排定考察北檢行程一事表示，藍白很多立委近來對司法調查作出很多言論、對司法體系指指點點，現在更公然利用立委職權安排考察行程，對檢調單位施壓。

吳崢表示，吳宗憲過去也擔任過檢察官，試想如果吳宗憲現在不是立委，還是檢察官，能接受政治人物把手伸進司法體系裡面，干預司法獨立運作嗎。

他呼籲吳宗憲等立委應尊重檢調獨立辦案、尊重司法獨立行使職權。好好審查預算、審法案，不要破壞台灣自由民主的憲政體制。