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綠質疑在野黨修財劃法搬錢給地方 藍嗆民進黨雙標

中央社／ 台北3日電
國民黨立法院黨團書記長林思銘。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立法院黨團書記長林思銘。圖／林思銘辦公室提供

立法院財政委員會本週排審財劃法修法草案，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，在野黨要從中央搬錢給地方，把國庫當提款機。國民黨團書記長林思銘說，民進黨在野時要求修改財劃法，執政後卻拋棄過去的主張，根本就是雙標政黨。

立法院財政委員會繼10月21日排審財政收支劃分法部分條文修正草案等案後，本週11月4日、6日及7日的議程，財政委員會輪值召委、國民黨立委陳玉珍均安排繼續審查財劃法修法草案，外界關注財劃法修法，是否有可能在本週送出委員會，完成初審。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在臉書發文指出，陳玉珍排審財劃法，在野黨要從中央搬錢給地方至少新台幣4000億元，卻是空白授權，不管分配正義、不顧財政紀律、也無視事權統一，反正把國庫當提款機，地方包圍中央討錢就對了。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，財劃法的修法精神，就是回到精省前全國總收入中央跟地方6比4的比例，把相關財源回歸給地方政府，充足各級政府的財源，不需要什麼都要中央集權，這不符合地方自治的精神。

林思銘指出，過去民進黨在野時，包含時任台南市長的賴清德等綠營縣市首長，都曾積極要求修改財劃法，讓部分財源下放給地方，結果現在民進黨執政後，卻反對修法，顯示民進黨就是雙標政黨，執政後就拋棄過去在野時的主張。

林思銘表示，財劃法的修法，是讓地方自治更容易實踐，真正發揮地方自治的精神，而現在是中央政府集權又集錢，讓地方首長為了要向中央政府爭取款項，而必須要去討好中央政府，或是看中央政府的臉色辦事，這對地方自治不是好事。

吳思瑤 林思銘 財劃法

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