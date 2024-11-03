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台灣資安大聯盟拜會童振源 深化台星資安合作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣駐新加坡代表童振源。圖／聯合報系資料照片
台灣駐新加坡代表童振源。圖／聯合報系資料照片

台灣資安大聯盟日前組成參訪團前往新加坡，進行資安技術交流。台灣駐新加坡代表童振源在官邸接見參訪團，雙方不僅深化台星雙方在資安領域的合作，也為全球資安趨勢與商業機會帶來新的啟示。

童振源表示，新加坡和台灣在資安領域各有優勢，台灣擁有堅強的資安技術研發能力和人才庫，而新加坡則具備國際化的商業網絡和連結東協市場的樞紐地位。雙方合作將能創造綜效，互補不足，共同開發符合國際市場需求的資安解決方案，並攜手進軍東協及全球市場。

童振源指出，新加坡代表處將持續扮演橋樑角色，積極協助台灣資安產業與新加坡建立更緊密的合作關係，促進雙方產業的共同發展與繁榮，並為全球資安做出貢獻。

台灣資安大聯盟發言人洪伯岳表示，台灣資安企業希望結合自身技術創新與新加坡的國際市場視野， 共同打造全球資安解決方案，應對不斷增長的網絡威脅。交流讓大家更深入了解新加坡的資安需求，雙方一致認為台灣是新加坡的長期合作夥伴，這種信任將推動雙邊技術與市場上的深度合作；另外也感謝新加坡大成興盛顧問公司協助，此次行程獲益良多。

參訪團成員包括中華資安國際（CHT Security）、杜浦數位安全（TeamT5）、 美商安瑞科技（Array Networks）、微智安聯（Shield eXtreme）、關楗（KeyXentic）、盧氪賽忒（Leukocyte-Lab）、凱特納科技（CyCatena）與如梭世代（ZUSO Generation）等台灣知名資安企業，涵蓋網路攻防、數據洩漏防護等領域。

新加坡 童振源 資安

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