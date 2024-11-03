劉德華唱「中國人」遭質疑媚共 李艷秋反譏：民進黨可真有出息

香港歌手劉德華睽違11年再度在台灣開唱，演唱歌曲「中國人」遭民進黨立委王定宇、政策會執行長王義川質疑是媚共藝人、非常非常中國的設計，資深媒體人李艷秋今天在臉書指出，他們展露的其實是可悲和可笑。可悲民進黨花了幾十年功夫給民眾洗腦，劉德華一首3分鐘的「中國人」就破功，綠色的意識形態何等脆弱，給人民戴紅帽子時的張牙舞爪，是何等心虛。

王定宇日前在臉書批評，劉德華是媚共藝人，在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。後來改口稱，劉德華媚不媚共，「他們國家的事情，我們尊重」。

王義川則在Threads分享了劉德華在小巨蛋唱「中國人」的片段，並寫道：「這是劉德華在中國演唱會的畫面吧？非常非常中國的設計！這首歌我沒聽過，你們聽過嗎？驚！這是今天晚上就在剛剛，台北小巨蛋唱的！」

李艷秋今天表示「我去看了劉德華的演唱會」，64歲的他，依舊帥氣的在舞台上跳躍奔跑，歌唱技巧比20年前更圓熟，30多首歌，沒破音、字字到位；「3小時的演唱，場內喊聲震天，我也同時感受那是何等的壓力和榮耀！他的形象和歌聲，滿載著歌迷的青春記憶，偶像不老，我們也沒有老！」

李艷秋指出，不過綠營沒放過他，只因歌單中有一曲「中國人」，就遭炎上，王定宇說他是媚共藝人，王義川說中國人這首歌他沒聽過，是剛剛在小巨蛋唱的，意思是劉德華刻意到台灣來唱這首歌，意在統戰。

他們展露的其實是可悲和可笑。可悲民進黨花了幾十年功夫給民眾洗腦，劉德華一首3分鐘的「中國人」就破功，綠色的意識形態何等脆弱，給人民戴紅帽子時的張牙舞爪，是何等心虛。

李艷秋提到，2001年，關懷台灣文教基金會發起「搶救台灣大作戰」，想辦法為偏遠地區脫貧，劉德華是活動代言人，他號召志工及善款，跑過山巔水涯，為他們賣農產品；之後的八八風災、九二一大地震，他都沒有缺席。這麼多年過去，突然發現劉德華原來是老共派來統戰的，統戰的方式就是唱了一首歌，這是何等可笑！民進黨可真有出息！

她認為，民進黨陷在抗中的迷幻藥中無法自拔時，不論是劉德華、周杰倫、五月天、蔡依林、阿妹、蕭敬騰、周華健、李宗盛、羅大佑、還有伍佰…不知道誰會遭殃，他們在民進黨的意識形態中，應該都是媚共藝人，說封殺就封殺了，歌迷們有機會趕快搶票吧！能看一場是一場。