快訊

從人行道騎往車道…台中男童騎單車遭機車撞上 再被休旅車輾過

影／萬聖夜搭機驚魂！客機貨艙突傳敲擊聲 機師折返破門「竟沒半個人」

獨／吳忠達戰死烏克蘭 曾立遺言「若我發生意外，讓我留在這裡」

立院7日排審國土法 徐欣瑩：邀縣市政府表達意見

中央社／ 台北3日電
立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩（左）。圖／翻攝自徐欣瑩臉書
立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩（左）。圖／翻攝自徐欣瑩臉書

國土計畫法明年4月30日上路，朝野立委提案再延後2年實施。立法院內政委員會召委徐欣瑩今天說，7日的國土計畫法「第一次初步審查會議」將邀縣市政府表達意見，讓中央、地方有對話平台。

國土計畫法將在民國114年4月30日上路，截至10月15日止，已有基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、連江縣、金門縣、澎湖縣等14個地方政府，提送國土功能分區圖草案到內政部。

但國民黨立委丁學忠、呂玉玲、林思銘、馬文君、張嘉郡、許宇甄，無黨籍立委陳超明以及民進黨立委吳琪銘、劉建國等人分別提案，將縣市國土功能分區圖作業期程再延後2年，實施期限由4年改為6年。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩繼10月24日舉行「國土計畫法修正草案」公聽會後，11月7日的議程安排國土計畫法修正草案「第一次初步審查會議」。

徐欣瑩下午接受中央社記者訪問時表示，7日的議程除邀中央行政單位，包括內政部、原住民族委員會、農業部、經濟部等列席，另也邀各縣市首長或其指派代表參加會議，讓縣市首長可以表達第一線意見，以及碰到的困難。

徐欣瑩說，國土計畫法有太多爭議與疑慮，初步審查會議是讓中央部會官員可以聽到各縣市意見，最重要的是讓中央和地方政府間，要有個公開對話的平台，在立法院審查法案也要有適當對話機制，希望更透明、公開。

徐欣瑩指出，當天的會議不會進入逐條審查，主要是讓第一線的聲音能夠反映，中央不太了解地方的疑慮跟問題，且溝通也不夠，在上次公聽會後為求慎重、盼讓溝通更有效率，也希望行政單位了解問題後，可以有所回應。

國土計畫法 徐欣瑩 立法院

延伸閱讀

國會改革幾乎全違憲 周萬來 : 立法權被擴大限縮

大法官判決加速藍營出招？林思銘：提修法仍按照期程

主計長拜會 林思銘表態：勿用原民綜發基金補禁伐補償

徐欣瑩：國土法良法美意 民進黨政府弄成天怒人怨

相關新聞

王義川質疑劉德華「非常中國」 黃智賢：惹眾怒救了蔣萬安

香港歌手劉德華睽違11年再度在台灣開唱，其中包括劉的熱門歌曲「中國人」。民進黨政策會執行長王義川在社群媒體Threads...

立院下周遍地烽火 吳思瑤盤點排審議案：五把利刃刺入台灣心臟

下周立法院遍地烽火，在野力推公投綁大選、財劃法修正、國土新法展延，總預算案是否付委也備受關注。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤...

獨／吳忠達烏俄之戰戰死 老父和14歲女兒悲痛欲絕

台籍雇傭兵吳忠達證實在烏俄交戰時戰亡，成第2名在烏俄戰場喪命的國人；據悉，吳忠達有一名14歲女兒和祖父同住在高市三民區，...

立院7日排審國土法 徐欣瑩：邀縣市政府表達意見

國土計畫法明年4月30日上路，朝野立委提案再延後2年實施。立法院內政委員會召委徐欣瑩今天說，7日的國土計畫法「第一次初步...

藍智庫民調：66.3%民眾支持修法恢復「公投綁大選」

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今天發布民調，20歲以上選民中有66.3%民眾支持修法恢復「公投綁大選」，僅有21.3%...

無論賀錦麗或川普當選總統 美中對抗都可能走向碎片化

新的美國總統即將誕生。萬聖節那天，即將失去舞台的現任總統拜登，帶著第一夫人吉兒參加白宮的萬聖節活動，拜登一襲西裝並未變裝，但吉兒卻不見人臉，她全身裹在熊貓裝的外皮底下，以一隻熊貓的形象跟拜登牽著手出場。白宮說這是為了對剛抵達美國的2隻中國大熊貓表示歡迎，但熊貓成了第一夫人的節慶裝扮，卻映射了中國的分量，也預示了美中關係在迎來美國新總統後，可能更加劇烈的對抗。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。