吳思瑤批在野拚法案「破壞民主」 藍委駁：只會搞鬥爭

針對民進黨幹事長吳思瑤3日指出，立法院下周議程包括「擴權」、「搶錢」、「沒收民權」、「干預司法摧毀憲法」、「拒審總預算杯葛執政」，形同五把利刃刺入台灣的心臟，國民黨立委牛煦庭不滿反駁說，民進黨政府上台後施政不佳，只要與民進黨不一樣就是亂源嗎？藍委羅智強也說，如果不接受立委監督，還不如解散立法院。

綠批在野破壞民主

吳思瑤在臉書發文說，立院遍地烽火，看下周議程就知道。「民主政變，戰場就在立法院！」吳思瑤並列出議程，首先周一（4日）司法法制委員會，召委吳宗憲安排赴北檢考察「偵查不公開」，「這難道不是為了個案，以立法權干預司法權嗎？」

另外，周一（4日）內政委員會召委徐欣瑩排審《公民投票法修正案》，內容包括：公投綁大選死灰復燃、以公投結果逼迫行政官員乃至總統下台。目標就是在2026大選以「廢死公投」干預選舉。

再來，財政委員會召委陳玉珍排審《財劃法》，吳思瑤認為，從中央搬錢給地方至少4000億，「反正把國庫當提款機，地方包圍中央討錢就對了」。

以民主破壞民主？

至於本周院會，吳思瑤說，「周二（5日）院會總預算能否交付審查？恐怕藍白還要再擋；另外，周五（8日）院會《選罷法》極有可能強度關山表決通過，提高罷免難度沒收人民罷免權，這就是以民主破壞台灣的民主，有這種立院，還需要敵人？」

但牛煦庭不滿回應表示，吳思瑤把自己活成威權世代的樣子，所謂的民主就是「民進黨做主」，凡是與民進黨的方向不同就是亂源或毀憲亂政，但民進黨賴政府上台以來，所做所為真的有跟民意站在一起嗎？包括有66%民眾希望公投綁大選，若民意機關沒有為此民意代言而修法，真的是民主嗎？

藍：綠施政鬥爭在行

「民進黨上台就是施政不行，但搞鬥爭在行！」牛煦庭強調，從高中生要服役、民進黨政治人物批評劉德華、到要去菲律賓設置綠電廠，還有透過釋憲實質廢死，這些政策看來都是與民意背道而馳。他們要做民調的原因就是為了讓論述與立法有民意的依據，在野黨會繼續堅持下去。

國民黨立委羅智強也說，只要與民進黨主張不同、在野黨立委審案、考察與審預算就是亂源的話，還不如將立法院解散，或是變成立法局，吳思瑤就形同立法局的科員，是民進黨政府的最愛。

【更多精采內容，詳見 】