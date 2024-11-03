快訊

陳啟昱涉弊案失聯遭爆已離婚 前妻曾姿雯發聲：凡事都有原因

4隻貓威力不容小覷 妙齡女僅接觸15分鐘「喘不過氣」急送醫

子瑜來了！專程返台挺姐妹淘 跟媽媽聯手應援Elkie莊錠欣

吳思瑤批在野拚法案「破壞民主」 藍委駁：只會搞鬥爭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

針對民進黨幹事長吳思瑤3日指出，立法院下周議程包括「擴權」、「搶錢」、「沒收民權」、「干預司法摧毀憲法」、「拒審總預算杯葛執政」，形同五把利刃刺入台灣的心臟，國民黨立委牛煦庭不滿反駁說，民進黨政府上台後施政不佳，只要與民進黨不一樣就是亂源嗎？藍委羅智強也說，如果不接受立委監督，還不如解散立法院。

綠批在野破壞民主

吳思瑤在臉書發文說，立院遍地烽火，看下周議程就知道。「民主政變，戰場就在立法院！」吳思瑤並列出議程，首先周一（4日）司法法制委員會，召委吳宗憲安排赴北檢考察「偵查不公開」，「這難道不是為了個案，以立法權干預司法權嗎？」

另外，周一（4日）內政委員會召委徐欣瑩排審《公民投票法修正案》，內容包括：公投綁大選死灰復燃、以公投結果逼迫行政官員乃至總統下台。目標就是在2026大選以「廢死公投」干預選舉。

再來，財政委員會召委陳玉珍排審《財劃法》，吳思瑤認為，從中央搬錢給地方至少4000億，「反正把國庫當提款機，地方包圍中央討錢就對了」。

以民主破壞民主？

至於本周院會，吳思瑤說，「周二（5日）院會總預算能否交付審查？恐怕藍白還要再擋；另外，周五（8日）院會《選罷法》極有可能強度關山表決通過，提高罷免難度沒收人民罷免權，這就是以民主破壞台灣的民主，有這種立院，還需要敵人？」

但牛煦庭不滿回應表示，吳思瑤把自己活成威權世代的樣子，所謂的民主就是「民進黨做主」，凡是與民進黨的方向不同就是亂源或毀憲亂政，但民進黨賴政府上台以來，所做所為真的有跟民意站在一起嗎？包括有66%民眾希望公投綁大選，若民意機關沒有為此民意代言而修法，真的是民主嗎？

藍：綠施政鬥爭在行

「民進黨上台就是施政不行，但搞鬥爭在行！」牛煦庭強調，從高中生要服役、民進黨政治人物批評劉德華、到要去菲律賓設置綠電廠，還有透過釋憲實質廢死，這些政策看來都是與民意背道而馳。他們要做民調的原因就是為了讓論述與立法有民意的依據，在野黨會繼續堅持下去。

國民黨立委羅智強也說，只要與民進黨主張不同、在野黨立委審案、考察與審預算就是亂源的話，還不如將立法院解散，或是變成立法局，吳思瑤就形同立法局的科員，是民進黨政府的最愛。

【更多精采內容，詳見

吳思瑤 國民黨 民進黨 牛煦庭

延伸閱讀

藍白缺席卓榮泰總預算案報告 吳思瑤批：坐領乾薪不上工

吳思瑤批在野「隱形民主政變」 卓榮泰：兩院互相平衡尊重

影／國民黨批憲政體制崩毀 吳思瑤：立院擁有權力但不能濫權

國會改革幾乎全違憲 周萬來 : 立法權被擴大限縮

相關新聞

藍智庫民調：66.3%民眾支持修法恢復「公投綁大選」

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今天發布民調，20歲以上選民中有66.3%民眾支持修法恢復「公投綁大選」，僅有21.3%...

王義川質疑劉德華「非常中國」 黃智賢：惹眾怒救了蔣萬安

香港歌手劉德華睽違11年再度在台灣開唱，其中包括劉的熱門歌曲「中國人」。民進黨政策會執行長王義川在社群媒體Threads...

立院下周遍地烽火 吳思瑤盤點排審議案：五把利刃刺入台灣心臟

下周立法院遍地烽火，在野力推公投綁大選、財劃法修正、國土新法展延，總預算案是否付委也備受關注。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤...

台灣資安大聯盟拜會童振源 深化台星資安合作

台灣資安大聯盟日前組成參訪團前往新加坡，進行資安技術交流。台灣駐新加坡代表童振源在官邸接見參訪團，雙方不僅深化台星雙方在...

劉德華唱「中國人」遭質疑媚共 李艷秋反譏：民進黨可真有出息

香港歌手劉德華睽違11年再度在台灣開唱，演唱歌曲「中國人」遭民進黨立委王定宇、政策會執行長王義川質疑是媚共藝人、非常非常...

立院7日排審國土法 徐欣瑩：邀縣市政府表達意見

國土計畫法明年4月30日上路，朝野立委提案再延後2年實施。立法院內政委員會召委徐欣瑩今天說，7日的國土計畫法「第一次初步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。