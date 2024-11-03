藍智庫民調：66.3%民眾支持修法恢復「公投綁大選」

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今天發布民調，20歲以上選民中有66.3%民眾支持修法恢復「公投綁大選」，僅有21.3%的選民不支持；43.2%民眾認為2018公投綁大選延宕是中選會未能規畫。國民黨立委羅智強指出，三分之二民眾支持恢復公投併大選，幾乎是全民共識。

立法院內政委員會明天排審「公民投票法修正草案」，國民黨立委羅智強等人欲擬刪除現行「每兩年舉辦一次公投」規定，恢復「公投綁大選」，國民黨立委立委賴士葆則要求總統或行政單位若未在3個月內提出方案應對公投結果，行政首長應立即辭職，並主張將公投效力從兩年改為4年。

羅智強與其他藍營立委下午在立法院召開記者發布新國會智庫民調。據民調數據，66.3％表態支持、21.3％不支持、12.3%不知道或沒意見、0.1%拒答。另外，2018年公投開票延至隔天凌晨3點才結束，受到討論。不過民調顯示43.2%的民眾認為是中選會未規劃周延，37.6%的人認為是公投綁大選導致延遲的問題。

出席記者會的淡江大學國際事務學院院長包正豪對此表示，2018年發生開票到凌晨3時，是因為投票項目變多，但對於民主制度有什麼影響？其實沒有，應該要思考可以透過什麼樣的方式，使投開票的速度增快；更多的受訪民眾認為，當時是中選會沒有規畫周延。

羅智強表示，內政部、民進黨目前提出來的反對公投綁大選理由只有2018年開票延遲，所以他們做了民調讓社會了解是誰的問題。最早提出公投綁大選的是民進黨，高雄市長陳其邁2017年曾說過「不要將公投綁大選當成毒蛇猛獸」，世界大多數國家皆是這麼做的。結果民進黨2018年敗選，火速沒收公投綁大選，後來沒有一個公投過關，連2021年四大公投皆因為投票率沒有過關，之後一個提案都沒有，公投法在民進黨修惡之後，已經實質死亡。

國民黨立委洪孟楷表示，賴清德總統當時說說九合一大選導致開票延宕，要求中選會檢討，研議公投採電子投票，6年過去了，電子投票在哪？民進黨做的反而是將公投與大選脫鉤，沒收公投權，他們推動公投合併大選，讓所有民眾一同參與。

國民黨立委林沛祥表示，公投綁大選議題不該因噎廢食，民進黨當初的創黨元老蔡同榮就是希望台灣有公投，使基本民權落實民主國家，民進黨卻將公投與大選脫鉤，違背自身精神。

國民黨立委牛煦庭表示，技術問題是可以解決的，中選會在2024總統大選增加票匭、人員，相信未來辦理選舉會比過去順利許多。

牛煦庭指出， 所有參選政治人物都應對公投議題表態，這對於公投題目算是雙重保障，也代表投票通過的事能照民意來執行政策，他們要將法律修回來，所有人在明天會議都能暢所欲言，但請勿用技術方式，橫生枝節。

此次調查由新國會智庫、人人未來基金會、中華民國民主學校協會共同委託趨勢民意調查股份有限公司執行，在2024年10月30日到11月1日，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話調查方式，共成功訪問1,090份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負2.97%之間。