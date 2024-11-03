立委提案公投綁大選 中選會：選務高度複雜、基層負荷過重

中選會表示，公投綁大選的選務高度複雜，超過選務承載能量，公投是投「事」，選舉是選「人」，公投不綁大選，可讓公投不會受到政黨或候選人競爭影響，模糊公投議題焦點，維持現行規定為宜。

立法院內政委員會明天將審查公民投票法修正草案。國民黨立委羅智強提案，公民投票案公告成立後一定時間內舉行公民投票，如遇全國性選舉應同日舉行。

據中選會送抵立法院的書面報告指出，公投綁大選選務高度複雜，基層選務單位反映選務工作負荷過重，超過選務承載能量。公投是投「事」、選舉是選「人」，公投不綁大選，可讓公投不會受到政黨或候選人競爭的影響，模糊公投議題焦點，混淆公投案意旨。

中選會說，若公投不綁大選，投票結果能清楚表現人民的意志，展現人民的力量，且可讓選務機關有合理籌辦選務的時間，妥慎規劃投開票作業，因此以維持現行規定為宜。

內政部報告則指出，全國性公民投票與選舉同日舉行投票，選務複雜程度高，又如遇公投案件數過多時，選務機關的執行量能是否能負荷，以及會否影響選舉投票、開票作業，都須審慎衡酌。

內政部說，考量民國110年全國性公民投票第19案有關全國性公投應與全國性選舉同日舉行的提案，公投結果已予否決；如果要修法回復全國性公投與選舉同日舉行投票，似與選民期待及意向並不相符。

至於民進黨立委吳秉叡等人提案修正公投法，增訂民眾進行公投案提案及連署時，應填具「國民身分證發證日期」。

中選會表示，身分證發證日期並非一般民眾常使用且記憶的資料，要求提案或連署時需填寫這項資料，恐增加民眾在參加提案或連署的困難，影響人民參與公民投票提案或連署的權利；是否增列，須審慎考量。

內政部說，提案人或連署人在簽署提案人或連署人名冊後，有補領或換領身分證，其發證日期將有所變動，如果需勾稽原發證日期，將增加資料查核負擔；又如據以作為提案人或連署人名冊查對刪除事由，妥適性有待衡酌。

另外，國民黨立委賴士葆提案，公投案經通過後，總統或權責機關在3個月內提出實現該公投案內容的必要處置，逾期未提出者，權責機關首長應立即提出辭職。

中選會表示，重大政策的類型繁多，實現或廢止所涉及的程序步驟及所需使用時間長短各異，如果修正條文將統一規定需在3個月內實現公投案的必要處置，實際執行上恐有窒礙。