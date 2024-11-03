藍推公投綁大選 綠委批撕裂社會：為政黨私利傷害民主

立法院內政委員會明排審「公民投票法」修正草案，國民黨團主張恢復公投綁大選。民進黨立委賴瑞隆怒轟，公投跟大選脫鉤有利於推動公共政策與選舉進行，呼籲國民黨及少數的特定人士，別為個人利益及政黨私利，輕易讓台灣民主走上回頭路，造成民眾撕裂。

檢視現行提案，國民黨立委羅智強等人欲擬刪除現行「每兩年舉辦一次公投」規定，恢復「公投綁大選」，國民黨立委立委賴士葆則要求總統或行政單位若未在三個月內提出方案應對公投結果，行政首長應立即辭職，並主張將公投效力從兩年改為四年。

賴瑞隆指出，根據往例，公投綁大選最終會導致投票時間延長，導致公投本身出現變數，同時綁架選舉結果，而公投與選舉脫鉤，反倒有助公討論公共政策、選舉順利進行，且最有利台灣民主的制度。

他批評，國民黨此時提出公投綁大選修法，是為個人、政黨利益，藉此撕裂社會，達到政黨在選舉時需要的效果。他並不認同這樣的做法，這只是在走回頭路、傷害台灣民主，完全無益於台灣民主推動及內部團結，只會撕裂民眾。

「千萬別為了個人私利、為了政黨的私利，傷害台灣好不容易建立的民主制度，輕易地讓台灣民主走上回頭路。」他呼籲國民黨趕緊懸崖勒馬，若讓公投綁大選，只會讓公投的題目更難被選民理解。