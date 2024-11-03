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立院下周遍地烽火 吳思瑤盤點排審議案：五把利刃刺入台灣心臟

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

下周立法院遍地烽火，在野力推公投綁大選、財劃法修正、國土新法展延，總預算案是否付委也備受關注。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評這是「民主政變」，擴權、搶錢、沒收民權、干預司法摧毀憲法及拒審總預算杯葛執政，五把利刃刺入台灣心臟，刀刀見骨毫不留情。

針對周一（11月4日）司法及法制委員會，吳思瑤指出，國民黨籍召委吳宗憲安排赴北檢考察「偵查不公開」，這難道不是為了個案（指民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見），以立法權干預司法權嗎？透過政治力對檢調辦案施壓嗎？美其名關切偵查不公開，極有可能遂行偵查大公開的政治目的，選擇性揭露資訊，影響司法公信力。

針對內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩排審「公民投票法修正案」，內容包括公投綁大選死灰復燃、以公投結果逼迫行政官員乃至總統下台。吳思瑤直指，藍營目標就是在2026大選以「廢死公投」這個假議題（台灣就沒有廢死啊）來干預左右選舉。

此外，針對財政委員會國民黨籍召委陳玉珍排審「財劃法」，吳思瑤批評，此修法從中央搬錢給地方至少4000億，卻是空白授權，不管分配正義、不顧財政紀律、也無視事權統一，反正把國庫當提款機，地方包圍中央討錢就對了。

至於周二（11月5日）立法院會將審議卡關多時的明年度中央政府總預算案，吳思瑤表示，總預算能否交付審查？恐怕藍白還要再擋，而周五立法院會的「選罷法」修正，她憂心在野版本極有可能強度關山表決通過，提高罷免難度沒收人民罷免權，「這就是以民主破壞台灣的民主！有這種立院，還需要敵人？」

吳思瑤 立法院

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