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王義川質疑劉德華「非常中國」 黃智賢：惹眾怒救了蔣萬安

聯合報／ 記者袁志豪／新北即時報導
媒體人黃智賢。圖／報系資料照片
媒體人黃智賢。圖／報系資料照片

香港歌手劉德華睽違11年再度在台灣開唱，其中包括劉的熱門歌曲「中國人」。民進黨政策會執行長王義川在社群媒體Threads上質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段，根本就像在中國演唱會的畫面，「非常非常中國的設計」；媒體人黃智賢今在臉書表示，王義川救了台北市長蔣萬安，王義川一出手，就惹了眾怒。

王義川在Threads分享劉德華演唱「中國人」的片段，並寫道：「這是劉德華在中國演唱會的畫面吧？非常非常中國的設計！這首歌我沒聽過，你們聽過嗎？驚！這是今天晚上就在剛剛，台北小巨蛋唱的！」

對此，黃智賢指出，演唱會開始前4小時，主辦單位突然出來發聲明，說因為台北市政府的壓力，只好改期；這一下，整個炸鍋，華嫂們現場爆哭。其實，如果早點宣布改期，狀況可能還好，可是開場前4小時，很多人已經搭了高鐵來到台北，甚至提前一天到台北，太晚宣布延期，把歌迷失望的情緒，在最高點引燃。

停班停課，捷運停駛，但市政府的場地，卻在辦演唱會。這，不出事的話，是找罵挨。一但出什麼事，沒有人可以承擔責任；搞到快開唱了，才宣布取消，當然被罵爆。主辦單位跟蔣市府，都得各自捧了責任回家。

黃智賢表示，沒想到，最後是王義川出來救了蔣萬安。她認為，王義川找不到罵點，竟然質疑，說你劉德華怎麼可以在台灣唱「中國人」，酸說「這是中國演唱會的畫面吧」，天王唱歌時，布景有龍在飛舞，結果王義川罵，這是太中國的設計，輿論大譁，覺得綠營有病。

她認為，本來輿論在檢討蔣萬安，可是王義川一出手，就惹了眾怒。因為，為了台獨，為了去中國化的低智反人類攻擊，會讓大部分台灣人受不了。「你要搞到這樣，那不是得把整個台灣，扔進焚化爐銷毀？」

黃智賢質疑，京戲不唱？歌仔戲要不要唱？布袋戲？八家將？金庸小說？民歌？周杰倫？鄧麗君？台灣本省人的墓碑？族譜？關公？媽祖？哪個不是很中國？這種連劉德華唱個歌都不行，連飛龍在天的布景都不行的病態。

是一種末路狂花的癲狂。這種癲狂，就會讓民進黨的執政，賴清德的政權，窮途末路。

最後，她指出，這一次，蔣萬安謝謝王義川，幫了蔣萬安一把，王義川們繼續努力，台獨的壽命就會光速玩完。

王義川 蔣萬安 黃智賢

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