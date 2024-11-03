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愛達荷州長李睿德訪台 簽姐妹關係40週年合作備忘錄

中央社／ 台北3日電

美國愛達荷州長李睿德（Brad Little）伉儷今天率經貿考察團抵台，外交部表示，訪團將晉見副總統蕭美琴，並簽署「台灣-愛達荷州姐妹關係40週年合作備忘錄」。

外交部上午發布新聞稿指出，美國愛達荷州長李睿德（Brad Little）伉儷3日至6日率經貿考察團訪台，此行是李睿德上任以來第3次訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，李睿德伉儷及訪問團成員在台期間將晉見蕭副總統，接受外交部長林佳龍款宴並簽署「台灣-愛達荷州姐妹關係40週年合作備忘錄」，並拜會經濟部及企業，與政府及產業代表交流拓展商機。

外交部說，台灣與愛達荷州經貿關係緊密，已連續7年是愛達荷州全球第2大貿易夥伴，僅次於加拿大，其中半導體約占雙邊貿易額40%。這次李睿德率團來訪，除慶祝台灣與愛達荷州姐妹關係40週年，也將進一步深化雙方互利互惠的夥伴關係。

外交部 美國 考察

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