聽新聞
0:00 / 0:00
獨／吳忠達烏俄之戰戰死 老父和14歲女兒悲痛欲絕
台籍雇傭兵吳忠達證實在烏俄交戰時戰亡，成第2名在烏俄戰場喪命的國人；據悉，吳忠達有一名14歲女兒和祖父同住在高市三民區，聽聞吳忠達命喪烏克蘭的噩耗，兩人哀痛欲絕；牧師黃春生指已聯繫家屬，將安排戰場義工陪同家屬領回吳忠達遺體。
牧師黃春生受訪時指出，吳忠達目前遺體還在前線，因烏俄交戰很激烈，還無法取回吳忠達的遺體，但教會已經找到人可以帶家屬去烏克蘭。
黃春生進一步表示，阿達（指吳忠達）有一名14歲女兒和阿達的父親同住，目前尚無法確定是由阿達的父親、還是女兒也要一起過去，將阿達的遺體領回；由於教會之前有派義工在烏克蘭戰場，這名義工在庇護所當義工，也是年輕人，義工可以陪伴家屬先去波蘭，再進去烏克蘭。
「現在最主要是要把阿達的遺體先帶回來，但何時能帶回仍無法確定！」黃春生強調，家屬出國，以及身分認證、協助家屬領取撫恤金等事宜，目前一切由外交部協調處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言