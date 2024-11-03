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支持黃國昌帶領民眾黨？蔡壁如：支持、但自己也願意挺身而出

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府顧問蔡壁如說，他也支持黃國昌，但在民眾黨的危急時刻，若黨需要她，她也願意挺身而出。本報資料照
台中市政府顧問蔡壁如說，他也支持黃國昌，但在民眾黨的危急時刻，若黨需要她，她也願意挺身而出。本報資料照

民眾黨主席柯文哲因京華城案又被延押兩個月，對於民眾黨台中市黨部主委江和樹上午表態，若依黨章規定，他支持黃國昌出任新的黨主席。台中市政府顧問蔡壁如說，她也支持黃國昌，但在民眾黨的危急時刻，若黨需要她，她也願意挺身而出。

蔡壁如說，她雖願意挺身而出，但此時此刻，一方面因她仍有台中市顧問在身，另則是，不知道黨中央緊急應變小組因應此一狀況的態度如何，因此她不知道該如何應對。

她認為，黨中央緊急應變小組應該在柯文哲被宣布被延押時，就明白宣示下一步如何因應，很可惜現已錯失第一時間。至於因應方式，她認為，若是繼續由緊急應變小組帶領下去，應發表全國性宣言，除了說明如何走下去，還要聲援柯文哲。另則是選出代理黨主席，由代理黨主席帶領大家走下去，她也贊同江和樹所說的支持黃國昌。

蔡壁如也說，民眾黨雖是小黨，仍有黨性、黨德和黨格，因此可以召開全國黨代表大會，集合全黨之力，抗議司法不公和程序不正義。她說，「橘子」許芷瑜雖仍滯留境外，但北檢若有掌握到她涉及不法，為何還讓她出境？現在才用這個理由來羈押柯文哲，是司法不公。

柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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